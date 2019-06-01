На базе местного отделения партии «Единая Россия» в рамках межфракционного взаимодействия депутатских объединений партий города и района состоялось заседание дискуссионной площадки на тему «Перспективы и пути развития социально-экономического положения Балашовского муниципального района». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», который направлен на создание необходимых для развития современной экономики условий.



С приветственным словом к участникам дискуссии обратились координатор проекта «Локомотивы роста» С.А. Степанов и секретарь Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» С.М. Гладков.

Как подчеркнул Сергей Михайлович, «Локомотивы роста» является важнейшим проектом для развития территорий и Балашовского муниципального района, в частности. Этот проект, по мнению Сергея Михайловича, при должной реализации «способен вдохнуть определенную жизнь в те процессы, которые мы с вами планируем осуществить на территории нашего района, призван задать определенный вектор развития, в том числе и экономических процессов, а это как раз то, чего ждут от нас население района, его жители…».

Об основных социально-экономических показателях Балашовского района, приоритетных направлениях его развития, а также иных малых городов России, о мониторинге общественного мнения в своих выступлениях рассказали члены Общественного совета при проекте «Локомотивы роста» О.Н. Андрияненко, А.А. Щербакова и О.Е. Маркова.

Дискуссия получилась на редкость заинтересованной и конструктивной.

"БП" №№77-78 от 28 мая.

