"Весь мир - театр!"

Это знаменитое изречение стало общей темой, объединившей участников традиционной Всероссийской акции «Библионочь», которая год от года становится все популярнее у любителей книги. Балашов традиционно принимает самое активное участие в этой акции. Как и в прошлые годы, основные мероприятия «Библионочи» в этом году развернулись в стенах Центральной городской библиотеки. А учитывая, что 2019-й год в России объявлен Годом театра, вся тематика мероприятий «Библионочи», естественно, так или иначе была связана с театральной темой.



В фойе библиотеки, оформленной в театральном стиле, всех приходящих встречал информационный стенд, посвященный Балашовскому драматическому театру, и ждал приятный сюрприз в виде книжного развала, где можно было в ожидании начала мероприятия полистать представленные книжки, а приглянувшиеся взять себе. Да, именно так, просто взять себе. Согласитесь, по нынешним временам, когда поговорка о бесплатном сыре в мышеловке обретает все более реальные контуры, возможность что-то (а тем более книгу) получить бесплатно может вызвать оторопь. Поначалу у многих именно так и было. Но довольно скоро это чувство вытеснялось азартом. Книголюбы с увлечением перебирали представленные издания, комментировали, у кого какие книги есть в домашней библиотеке, отбирали себе понравившиеся.

Светлана Тихоновна Заварзина так прокомментировала эту необычную акцию библиотекарей: «Я как страстная любительница чтения считаю идею раздавать книги бесплатно или, лучше сказать, дарить их читателям наиболее оптимальной. В любом случае это лучше, чем выбрасывать их на свалку. Помните, каким дефицитом была хорошая книга в Советском Союзе? Тогда достать отдельные издания было практически невозможно. Наверное, потому так ценилась в нашей стране, считавшейся тогда самой читающей в мире, хорошая литература. Сегодня, увы, многое изменилось. Но ценителей книги, как видите, по-прежнему довольно много. Я сама набрала для своей библиотеки шесть книг. Давайте посмотрим, что тут у меня: Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери», мой любимой поэт Андрей Белый, Скарлет, «Недра России», «Клеопатра»…

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность руководству и коллективу данной библиотеки за возможность получить книги и за предстоящий волшебный вечер. Я не первый раз бываю на меро-приятиях «Библионочи», и, поверьте мне, здесь всегда очень интересно».

В читальном же зале была представлена интереснейшая книжная выставка «Страна по имени «Театр».

Нынешний тематический вечер в рамках акции «Библионочь-2019» открыла директор Центральной городской библиотеки Е. Б. Шугаева, которая тепло поприветствовала всех любителей чтения, отметив, что популярная акция «Библионочь» в нашей стране проводится уже восемь лет. И можно сказать, что она стала традиционной.

Затем балашовские ценители книги и театрального искусства совершили своеобразный литературный экскурс в историю, в ходе коего узнали немало любопытных фактов о зарождении, становлении и развитии в России театра как такового, о наиболее известных и внесших неоценимый вклад в развитие российской театральной школы театральных деятелях, актерах, режиссерах, педагогах… Более того, некоторые из зрителей смогли даже попробовать себя в роли актеров и принять участие в репетиции отрывка из знаменитой пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль».

«Любите ли вы театр? Знаете ли вы театр?» - так называлась познавательная викторина, в которой нынешние участники «Библионочи» с удовольствием проверили свои познания о театре.

Свою интересную программу подготовили и представили в этот вечер и студенты отделения «Актерское искусство» филиала Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ) в городе Балашове. Будущие актеры, в частности, читали стихи балашовских поэтов, членов литературного объединения «У негаснущей свечи». А вот призеры престижного международного конкурса юных чтецов «Живая классика» из числа учащихся старших классов гимназии им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева прочитали монологи знаковых деятелей XX века Рея Бредбери, Максима Горького, Чарли Чаплина…

Разумеется, были и музыкальные номера в исполнении участников ансамбля «Лад» детской школы искусств №1.

Как и любой интересный творческий вечер, «Библионочь-2019» прошла на удивление быстро, оставив у ее участников и организаторов только самые светлые впечатления, которых, хочется надеяться, хватит до следующей акции «Библионочь» теперь уже в 2020 году.

«Чему она будет посвящена?», спросите вы. Что называется, имейте терпение и следите за анонсами.

"БП" №№77-78 от 28 мая.