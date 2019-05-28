Свыше 10 тысяч выпускников Саратовской области сдают ЕГЭ

Начался основной период сдачи единого государственного экзамена. В Саратовской области участие в основном периоде ЕГЭ примут более 10 тысяч человек. На территории области будет организована работа 67 пунктов проведения экзаменов.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 6,3 тысячи человек. Физику в этом году планирует сдавать 2,7 тысяч человек, химию – 1,5 тысяч человек, биологию – 2,3 тысяч участников. Историю в 2019 году выбрало 2,2 тысячи участников ЕГЭ, информатику – более 1,2 тысяч, английский язык – более 800 человек, французский язык – 14 человек, немецкий язык – 28.

В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, в 2019 году добавился китайский язык. Его планируют сдавать 5 жителей Саратовской области.

