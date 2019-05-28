Победительница Всероссийского кубка «Управляй» рассказала о роли президентского проекта «Россия-страна возможностей»

Студентка из Саратова Алена Ануфриева вошла в число лидеров всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.



Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их способностей. Всего в финальных испытаниях приняли участие 150 конкурсантов из 44 регионов России. Победителями стали 10 человек, в их числе – третьекурсница Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Алена Ануфриева, награжденная образовательным грантом в размере полумиллиона рублей

Девушка поделилась своими впечатлениями об участии в соревнованиях: «Я учусь по направлению «государственное и муниципальное управление», занимаюсь общественной деятельностью, волонтерством, а благодаря участию в соревнованиях Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!» в рамках президентского проекта «Россия – страна возможностей»: открыла для себя новые перспективы саморазвития. Пожалуй, в начале соревнований на победу не рассчитывала – просто получала удовольствие от происходящего. Особенно мне запомнилось одно из заданий, в котором надо было провести аналитику деятельности условной компании и презентовать ее как можно лучше, даже если рентабельность компании отрицательная. На конкурсе учитывались не только конкретные знания, но и навыки и личные качества, которые повышают эффективность работы и взаимодействия с другими людьми. По моему мнению, именно на развитие этих навыков следует сделать упор в обучении студентов.

Что мне дало участие в соревнованиях на Кубок «Управляй»? В первую очередь, общение с замечательными, интересными людьми, моими будущими коллегами, а также экспертами в менеджменте. Новые знания, общение с опытными управленцами, новые карьерные возможности – то, ради чего стоит участвовать в Кубке! Впереди у меня поездка на национальный финале Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в Екатеринбурге, где я надеюсь достойно представить Саратовскую область и мой вуз».

Отметим, в соревнованиях принимают участие студенты со всей России в возрасте 18-25 лет, а также молодые люди, выпустившиеся не более 3 лет назад из организаций высшего и среднего профессионального образования.

По данным АНО «Россия – страна возможностей», ПИУ РАНХигС

