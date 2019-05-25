Новому заводу на балашовской земле быть!

На днях в актовом зале администрации района было необычайно многолюдно. Сотрудникам администрации пришлось даже использовать приставные стулья, чтобы разместить всех пришедших людей.



Что же вызвало такой ажиотаж у балашовцев? Все дело в том, что здесь проходили публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Хоперского муниципального образования. Провел их заместитель главы администрации БМР по архитектуре, градостроительству и ЖКХ, председатель комиссии по землепользованию и застройке района М.И. Захаров. В публичных слушаниях приняли участие 270 человек. К слову сказать, принял участие в этих слушаниях и глава БМР П.М. Петраков.

С основным докладом по предмету публичных слушаний выступил председатель районного комитета по архитектуре и градостроительству, главный архитектор района А. В. Борисов.

Александр Викторович, в частности, сообщил, что основанием для внесения изменений в Генеральный план Хоперского МО является заявление генерального директора ООО «Саратовские Биотехнологии» Д.Ю. Шаповалова. Суть предлагаемых изменений - назначение территориальной зоны СХ-2 (зона объектов сельскохозяйственного назначения) в границах земельного участка площадью 56 га на территории Хоперского МО. В этом случае данный земельный участок может быть использован для строительства завода по глубокой переработке зерна пшеницы ООО «Саратовские Биотехнологии».

О реализации нового инвестиционного проекта на территории Балашовского района (в частности, на территории Хоперского муниципального образования) участникам публичных слушаний рассказала заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Ю. Шишкина.

По словам Ирины Юрьевны, завод по глубокой переработке пшеницы, соглашение о строительстве которого было заключено не так давно между областным правительством и ООО «Саратовские Биотехнологии», представляет собой ультрасовременное производство по переработке 250 тысяч тонн пшеницы. Предприятие, на котором планируется задействовать 500 сотрудников, будет выпускать продукцию для животноводства, пищевого, лако-красочного производства: белковые кормовые добавки, пшеничный крахмал, глютен, биоэтанол…

Одним из основных показателей нового предприятия является нулевой уровень загрязнений. Это означает, что все возможные отходы производства будут перерабатываться непосредственно на самом предприятии.

Объем инвестиций данного проекта составляет 254 млн евро – порядка 20 млрд рублей.

Стоит отметить, что столь масштабный инвестиционный проект не упал на Балашовский район с неба. Напротив, он достался нам в очень упорной конкурентной борьбе. Инвесторы для реализации своего проекта рассматривали несколько инвестиционных площадок в Саратовской области. Балашовский район им показался наиболее оптимальным по нескольким важным критериям. Здесь, в частности, есть серьезная сырьевая база (Балашовский район, как и в целом Саратовская область, производит серьезные объемы пшеницы, к тому же рядом с нами несколько довольно крупных производителей пшеницы из других регионов). Кроме того, Балашовский район представляет собой довольно удачный логистический центр. Энергоресурсы, водные ресурсы, свободные мощности газоснабжения – все это в итоге перевесило чашу весов в нашу пользу…

Участники слушаний задали главе БМР П.М. Петракову и председательствующему на слушаниях М.И. Захарову несколько уточняющих вопросов.

В результате публичных слушаний за предложенные изменения в Генплане Хоперского МО проголосовали 259 участников слушаний. Против предложенных изменений проголосовали 7 человек, трое воздержались.

"БП" №№75-76 от 23 мая.



