Живая классика

Перед каждым посещением театра мы с друзьями живём с ощущением праздника. Это очень тонизирующее и волнующее чувство. Встреча с искусством дарит новые впечатления и ассоциации, которые мы обсуждаем по горячим следам, а утром следующего дня продолжаем говорить о спектакле по телефону. Эту традицию мы называем послевкусием. Спасибо Балашовскому драматическому театру за позитивные эмоции, за возможность сопереживать героям, наслаждаться сценическим действием, откликаться движением души на музыкальное сопровождение, восхищаться интерьерными видами и пейзажами светодиодного экрана.



И вот премьера комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», знакомой со школьной парты и вряд ли познанной. Любопытно было соотнести своё представление о бессмертном произведении с его сценическим воплощением. Не претендуя на объективный и глубокий анализ премьерного спектакля БДТ, скажу о личном восприятии новой работы режиссёра и труппы. На мой взгляд, премьера спектакля «Горе от ума» стала событием в культурной жизни.

Обращаясь к зрителям перед началом спектакля, заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра В.Н. Попов сказал, что на саратовской земле редко ставили «Горе от ума». Возможно, наши земляки обижены на автора за известную фразу «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов». Наш театр поставил комедию, как было задумано А. Грибоедовым.

Мы увидели в предрассветном сумраке только что пробудившуюся служанку Лизаньку, переживающую за тайное свидание хозяйской дочери с Молчалиным. Лизанька, которую играет Евгения Зимина, бесхитростно рассуждает о связи Софьи с Молчалиным на фоне мелодии народной песни о тонкой рябине, которая не прочь к дубу перебраться. Трогательный мотив, имитирующий шарманку, вызывает жалость к Софье, рано оставшейся без матери и вынужденной блюсти благонравность перед отцом, при этом будучи любовницей его секретаря. Софья в исполнении Кристины Дьяковой, первокурсницы отделения «Актёрское искусство» филиала областного колледжа искусств в г. Балашове, светится счастьем, а при встрече с влюблённым в неё Чацким, вернувшимся в дом Фамусовых после долгого отсутствия, не скрывает прохладного отношения к товарищу детства. Дебют актрисы в знаковом спектакле на сцене БДТ – удача Кристины Дьяковой и оправданный риск режиссёра, доверившего одну из ведущих ролей студентке.

В премьерном спектакле, на мой взгляд, много удачных актёрских работ. Неожиданно для зрителей выбор режиссёра на роль Фамусова пал на Дениса Майданюка. С первого мгновения появления его на сцене с пышными бакенбардами, в шикарном халате, с поступью барина зал принял возрастное амплуа актёра. Денису Майданюку не откажешь в способности своей энергетикой достоверно перевоплощаться в сценические образы. Его интонации, жестов, пластики хватило, чтобы быть убедительным в образе властного отца взрослой дочери, озабоченного её замужеством, блюстителем нравственности, который не стесняется исподтишка приставать к служанке. В каждом эпизоде, в каждом диалоге актёр точен и раскован. Браво!

Оценивать роль Чацкого сложно, потому что у каждого читателя свой образ главного героя, своё представление о его облике. Чацкий, сыгранный Иваном Новиковым, приятен, образован, умён. Однако для определения, которое даёт ему Софья «не человек, змея!», сценический Александр Андреевич Чацкий не дотягивает своим благородством. В моём понимании обличителю нравов светского общества, вольнодумцу не хватает жёсткости. Но я признаю право режиссёра и актёра на их видение облика героя, отвергнутого обществом.

Молчалин, как ему и положено, на сцене услужлив, осторожен, благообразен до момента признания в любви служанке на глазах у Софьи. Иван Морозов сыграл разоблачение своего героя как наказание нашкодившего кота, которого униженная Софья приговорила к позору: «В вас меньше дерзости, чем кривизны души».

А как обворожителен Денис Онищенко в роли Репетилова! Репетилов несёт несуразицу с таким жаром и упоением, что зал взрывается восторженными аплодисментами. Герой признаётся, что способностями Бог его не наградил, «дал сердце доброе, вот чем я людям мил, совру – простят…». А ведь действительно мил. И прощают! А Чацкому не прощают правды.

Всё, что происходит на сцене, держит зрителя в напряжении. Набившие в школе оскомину типичные представители московской знати приобретают объём и, что удивительно, общаются на вполне понятном языке, тогда как стихи Александра Грибоедова остались неприкосновенными. Просто артисты наслаждались образами своих героев, произносили реплики и монологи живых людей в конкретных обстоятельствах. Спасибо режиссёру и актёрскому ансамблю за достоверность характеров и естественность поведения героев комедии на сцене.

Свежий взгляд режиссёра на классическое произведение отметили участники общественного просмотра спектакля, состоявшегося перед премьерой. Своими впечатлениями о новой работе театра и отношении к ней школьных педагогов и преподавателей БИ СГУ со мной поделилась член общественного совета Балашовского драматического театра В.А. Отришко, ранее работавшая деканом филологического факультета филиала СГУ. По словам Валентины Александровны, участники общественного просмотра «Горя от ума», среди которых были представители министерства культуры области, Саратовского театра оперетты, Вольского и Балаковского драматических театров, тепло приняли спектакль, высоко оценив кропотливую профессиональную работу всего коллектива театра. Зрители увидели прекрасные костюмы и замечательные декорации, безупречно выполнено музыкальное и световое сопровождение сценического действия. Выступавшие говорили о вдохновенной игре актёров, особо отметив Дениса Майданюка, Ивана Новикова, Дениса Онищенко, Александра Попова, сыгравшего Скалозуба, и Александра Ковалёва в роли князя, не пожалевших комических красок для своих персонажей. Среди женских образов удачными, по мнению В.А. Отришко, стоит признать работы дебютантки Кристины Дьяковой, Евгении Зиминой, Татьяны Болотниковой в роли старухи Хлёстовой.

Некоторые преподаватели филологического факультета БИ СГУ выразили несогласие с режиссёрской трактовкой отдельных образов классического произведения. Музыкальные включения, на их взгляд, не всегда оправданны, поскольку они не служат раскрытию образов и не дополняют содержание пьесы. Героиня с профессиональным оперным вокалом поразила зрителей красотой своего голоса, но не роскошь ли её пение в обществе людей мелких, недалёких, завистливых и неискренних?

Коллеги В.А. Отришко выразили удивление по поводу цвета костюма главного героя. Конечно, по замыслу режиссёра Чацкий должен выделяться на фоне лицемерных карьеристов, льстецов, лгунов, приспособленцев, но розовый фрак героя, по мнению преподавателей словесности, не соответствует облику обличителя и вольнодумца. Поскольку премьерные спектакли, как правило, дорабатываются и шлифуются, нет сомнения в том, что «Горе от ума» не минуют корректировки.

И, конечно же, участники обсуждения премьеры БДТ говорили об актуальности пьесы. Мы живём в далеко не совершенном обществе, и так же, как в эпоху царствования Николая I, «Молчалины блаженствуют на свете!». Фамусовы, скалозубы и репетиловы здравствуют и не бедствуют в ХХI веке, а, стало быть, время чацких не прошло.

Яркий и глубокий спектакль «Горе от ума» стал сотым в творческой биографии заслуженного артиста РФ В.Н. Попова. Более 70 спектаклей из 100 Владимир Николаевич поставил на сцене нашего театра. С премьерой 100-го спектакля режиссёра поздравили балашовские театралы, а также гости из Саратова, Вольска, Балакова. Из музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка», что в Тамбовской области, на премьеру приезжал его директор А.И. Ермаков, который сказал, что Балашовский драматический театр ещё раз доказал, что русский классический театр жив, и Грибоедов остаётся современным автором. Точнее не скажешь.

"БП" №№75-76 от 23 мая.







