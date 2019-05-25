Сказка в Гостином дворе

Какая девочка, красуясь перед зеркалом в красивом платье, не мечтала хоть немножко побыть принцессой? А модели детского театра моды «Всплеск» от Студии красивого тела превратили мечту в реальность!



Совсем недавно прошло одно из наиболее значимых в России событий в мире моды – Moscowfashionweek 2019. Лучшие российские дизайнеры представили свои коллекции на главном подиуме страны. Звёздные гости украсили своими выступлениями показы некоторых брендов.

В самом центре Москвы – в Гостином дворе, на главном подиуме со сказочным названием «Хрустальный» юные модели г. Балашова продемонстрировали волшебную коллекцию бренда детской одежды Stilnyashka. Ослепляющий свет софитов, необыкновенные декорации, множество гостей, вспышки фотоаппаратов… Так ярко начались весенние каникулы у девочек! И всё-таки картина будет неполной, если не знать о другой стороне медали.

Конечно, со стороны кажется, что быть моделью – значит, эффектно выглядеть, кокетничать перед камерами и периодически «прогуливаться» по подиуму. К сожалению (а, может, к счастью), это не так. Маленькие модели детского театра моды «Всплеск» знают это наверняка, ведь они успели убедиться в этом лично.

Так уж сложилось в этой индустрии, что во время организации показа никого не беспокоит, сколько лет ребёнку. Установка одна - если вы здесь, будьте добры работать по-взрослому и не капризничать. Всё ради общей творческой цели! Обычно подготовка к показам такого уровня для приезжих моделей занимает три дня – подбор образа, репетиция и сам день показа.

Пожалуй, самым сложным был день примерки, когда на нескольких квадратных метрах собралось около 300 человек. Ведь, кроме самих моделей, здесь были еще и их родители, а также руководители модельных агентств. Неудивительно, что ждать своей очереди приходилось довольно долго. К вечеру сил почти не оставалось, но мы все равно погуляли по Красной площади и устроили небольшую фотосессию для моделей!

Второй день наших модных каникул мы провели не менее насыщенно: несколько часов длилась репетиция показа! И юные модели проявили такие важные для творческого человека качества, как терпение, усердие и упорство. Представьте себе: дети в возрасте от 5 до 9 лет терпят боль от мозолей, натёртых новыми туфлями, одетыми на босую ногу (на подиуме никаких колгот, носочков не допускается), запоминают сложный рисунок дефиле и улыбаются, несмотря на то, что зачастую хочется плакать от усталости! И успевают ещё повеселиться, хоть утром снова рано вставать.

Наконец, наступает самый важный день, день показа. Подъём в 6 утра, чтобы к 8 часам успеть на прогон перед показом; несколько часов ожидания очереди к стилисту; целый день на ногах. При этом пить и есть можно в ограниченном количестве, чтобы на показе быть в тонусе и не расслабляться! Все ради нескольких минут, проведённых на подиуме в брендовой одежде от одного из лучших дизайнеров страны! И это лучший момент всего путешествия – потрясающее ощущение лёгкости внутри и приятного волнения перед выходом на подиум. А позже станет очевидно: все эти минусы на самом деле были необходимыми препятствиями, которые лишь закалили характер и сделали поездку запоминающейся!

Как же попасть из нашего небольшого тихого городка на подиум в сердце столицы? Самое главное – быстро включаться в работу. Как только отгремели новогодние праздники, открылись онлайн-кастинги на участие в показах московской недели моды. Поскольку наши балашовские модели уже не в первый раз участвуют в подобном мероприятии, то проблем с выбором подходящего кастинга, где всё прозрачно, не было. После – фотосессия, выбор наиболее удачных фото, подготовка видеопроходки… Долгие дни ожидания, и – успех! Результат известен, пора готовиться к поездке.

Да, начинается самое трудное: отрабатываются качество походки, положение рук, мимика, позы для фотосессий. Всё доводится до идеала, потому что наша задача – не просто пройти по подиуму, а ещё и запомниться профессионализмом и артистизмом! Очень важно настроиться на серьёзную работу, действовать поэтапно и ничего не упустить: дефиле, работу перед камерой, выявление сильных сторон модели. Это действительно работа, ответственная, но творческая и интересная.

И все-таки не стоит полагать, что мир моделинга населяют «монстры», которым безразлично, с кем работать, которых интересует только результат. Организаторы Stilnyashkafashionshow успевали и немного поиграть с маленькими моделями, и сфотографировать их, и настроить на успешное выступление. Чудесно, когда создатель бренда детской одежды – тёплый и открытый человек. Именно такой и представилась Асмик Геворгян – вдохновитель и дизайнер бренда Stilnyashka. Перед заключительным выходом Асмик держала на руках крошку Алису, которую привели к ней за кулисы, одетую в платье из коллекции. Малышка крепко обняла дизайнера и наотрез отказалась отпускать. Асмик вышла с ней на подиум, и это стало прекрасным завершением показа!

Что же юные модели получили от участия в таком масштабном мероприятии?

Во-первых, неоценимый опыт. Это и работа с режиссёром-постановщиком, и концентрация на одной цели, и умение ориентироваться среди большого количества людей на сцене. Во-вторых, незабываемые впечатления. Несмотря на ранние подъёмы, отсутствие возможности спокойно осмотреть достопримечательности столицы (а ведь кое-кто из нашей команды оказался в Москве впервые), даже просто погулять толком не удавалось из-за усталости, эмоции были только позитивными! Поехать в Москву таким дружным коллективом было отличной идеей! И теперь все пережитые трудности вызывают только улыбку. В-третьих, возможность проверить свои возможности: смогу ли я выдержать целый день, находясь в постоянном напряжении, когда мамы не будет рядом? Как справлюсь с волнением? И теперь, по возвращении из Москвы, становится понятно, что результат оказался потрясающим: девчонки справились на все 100%, нашли время и потрудиться, и повеселиться!

В заключение хочется рассказать, где же начинался наш творческий путь: в Студии красивого тела, руководителем и создателем которой является Катерина Киренкина – удивительный человек со стойким характером и огромной внутренней силой! Благодаря её уверенности и вдохновляющей поддержке проект «Участие в Moscowfashionweek 2019» начал осуществляться! Как бы сложно ни было, нужно верить в свои силы и идти к цели! Только тот, кто горит идеей и разжигает это пламя в других, добьётся всего, что задумал. И только такому человеку захотят помочь те, кто имеет такую возможность. Не бойтесь перемен, пробуйте новое, и всё получится!

"БП" №№75-76 от 23 мая.