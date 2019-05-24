Председатель областной Думы Александр Романов: «Стартовала практическая реализация национальных проектов»

На минувшей неделе Председатель Саратовской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Романов посетил с рабочим визитом Базарно-Карабулакский район, где уже начались строительные работы на одном из объектов, участвующем в национальном проекте «Демография». Речь идет о спальном корпусе психоневрологического диспансера в селе Адоевщино.

Напомним, в ходе 22-го заседания регионального парламента депутаты согласовали создание комиссии по вопросам исполнения национальных проектов и государственных программ на территории региона. Наша область принимает участие в 11 проектах по трем направлениям: Человеческий капитал, Комфортная среда для жизни, Экономический рост. Реализация рассчитана на пять лет. По итогам первого заседания комиссии за каждым народным избранником закрепили объекты, реконструкция и строительство которых запланированы на 2019 год. Подготовка и проведение работ осуществляются под бдительным парламентским контролем.

В стенах законодательного собрания области прошло 5 заседаний комиссии: вместе с членами Правительства региона депутаты обсуждали созданные подведомственные программы, проблемы, с которыми столкнулись в процессе подготовки документации.

Парламентарии изучают каждый объект, курируют весь процесс – от объявления конкурса на проведение работ до завершения строительства или модернизации.

В Базарно-Карабулакском районе в рамках реализации нацпроектов построят спальный корпус на 50 мест в Адоевщинском психоневрологическом интернате, а также проведут капитальный ремонт кровли и техническое переоснащение районного Дома культуры. Объекты находятся под кураторством Председателя областной Думы Александра Романова.

В ходе визита спикер ознакомился с началом строительства спального корпуса психоневрологического диспансера в селе Адоевщино. На территории учреждения уже вырыт котлован, подготовлена строительная площадка, завезены материалы и спецтехника.

Вместе с депутатом на объекте также побывали глава Базарно-Карабулакского района Олег Чумбаев и директор интерната Валерий Малясов, который является депутатом районного собрания.

Александр Романов отметил, что в ходе работы над реализацией проекта удалось выстроить вертикаль парламентского контроля: следят за выполнением работ и областной парламентарий, и местного районного собрания.

Застройщик определился по итогам конкурса в начале мая, а сейчас уже во всю силу ведутся работы. По периметру стройплощадки установлены камеры видеонаблюдения. Как рассказал Валерий Малясов, есть возможность наблюдать процесс работ в режиме онлайн.

Сдача двухэтажного здания с техническим этажом в эксплуатацию запланирована на 2020 год, строительство будет проводиться в два этапа: в этом году предусмотрены общестроительные работы, проведение внутренних инженерных коммуникаций, автоматизация, электроосвещение и установка лифтов, благоустройство. На следующий год запланировано техническое оснащение корпуса, внутренняя отделка помещений, прокладка наружных инженерных сетей.

Валерий Анатольевич отметил возможность сдачи объекта в эксплуатацию раньше запланированного срока.

«Всё зависит от темпа работ», – подчеркнул директор интерната и сообщил, что строителям организованы бытовые условия для работы, материалы охраняются. В дальнейшем количество строителей, каменщиков и разнорабочих на объекте будет увеличено.

Для комплексного развития территории и по просьбе постояльцев рассматривается вопрос возведения часовни за счет спонсорских средств.

Дом культуры Базарно-Карабулакского района тоже ожидают перемены. Подрядные организации, которые будут заниматься капитальным ремонтом кровли и установкой нового профессионального технического оборудования, уже определены. Специалисты уже осмотрели объект, в ближайшее время будут заключены договоры и дан старт преображению и модернизации учреждения.

«Все процессы по исполнению госпрограмм находятся на контроле и представительной, и исполнительной властей всех уровней. Сегодня мы все находимся на стройплощадке, и начало реализации нацпроектов положено. Когда есть единодушие, общая цель, положительный результат обеспечен», – обратил внимание Александр Сергеевич.