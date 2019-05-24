Отдыхая на природе, помните о необходимости соблюдения мер по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом

Сообщает региональный минздрав

Выходные дни многие жители традиционно проводят на природе, на своих приусадебных участках. В течение всего дачного сезона огородники приводят в порядок садовые домики, хозяйственные постройки, устраивают и ухаживают за грядками, активно пользуются погребами. В этой связи не лишним будет напомнить о необходимости соблюдения мер по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом.



Единственным источником инфицирования людей вирусами-возбудителями ГЛПС являются мышевидные грызуны. Основной путь заражения – воздушно-пылевой (до 85%), также может произойти заражение при употреблении инфицированной воды, пищевых продуктов или контактно-бытовым путем (через инфицированные предметы или грязные руки).

Основными симптомами заболевания является: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.

Нельзя осуществлять самолечение, так как заболевание приводит к серьезным осложнениям в виде развития хронических заболеваний почек, массивных кровотечений, пневмонии, менингоэнцефалита и многих других.

В целях предотвращения заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом рекомендуется:

- своевременно проводить мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, обеспечить их непроницаемость в хозяйственные постройки и жилые помещения;

- уборку в помещениях, где есть признаки жизнедеятельности грызунов, необходимо проводить влажным способом с использованием ватно-марлевой повязки, резиновых перчаток;

- тщательно мыть руки перед едой и пищевые продукты (овощи, фрукты), если они хранились в погребах, где не исключено присутствие грызунов;

- использовать средства индивидуальной защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий, при которых возможен аэрогенный путь заражения.

Министерство здравоохранения области.

