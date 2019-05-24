Начинающих и будущих бизнесменов ждут на форуме «За бизнес». Приглашаются представители Саратовской области

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 31 мая в Волгограде состоится Межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес».



Форум создан для молодых предпринимателей и для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Это уникальная площадка для обмена опытом и живого общения с лидерами российского бизнеса. Пройдут круглые столы, B2B-выставки и мастер-классы в формате нетворкинга, на которых будут представлены эффективные кейсы от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, тайм-менеджменту, личному бренду и мотивации.

К участию приглашают предпринимателей и активных молодых людей, которые планируют организовать свое дело, представителей органов власти, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных организаций предпринимателей Волгоградской области и регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Воронежской и Саратовской областей. Участие бесплатное. Подробнее о форуме - на сайте https://za-business.ru .

Контактные лица по вопросам участия в мероприятии: директор ГАУ Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» Артем Евгеньевич Панкратов, тел. (8442) 32-00-06, электронный адрес – gauvobi@volganet.ru; начальник отдела центра поддержки предпринимательства ГАУ Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» Андрей Васильевич Кравцов, тел. (8442) 32-00-06, электронный адрес – cpp34@bk.ru.



По информации администрации Волгоградской области.

