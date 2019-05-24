"Минувших лет живая память"

Так называлось торжественное мероприятие, которое накануне Дня Победы прошло в МУК «Центр культуры БМР».



Уже на входе в Центр культуры, в фойе здания зрителей встречала небольшая, но весьма любопытная выставка. Здесь были представлены рисунки учащихся Детской художественной школы им. В. Бочкова и работы воспитанников секции моделистов Центра дополнительного образования «Созвездие» - модели различной военной техники времен Великой Отечественной войны.

Само же торжественное мероприятие открылось проникновенным исполнением знаменитой песни «Поклонимся великим тем годам…».

Глава БМР П.М. Петраков поздравил присутствующих в зале и всех жителей района с наступающим праздником Великой Победы. Павел Михайлович отметил весомость вклада балашовцев в общую победу над фашизмом, призвал чтить память о героических земляках и гордиться своей историей.

Со словами благодарности к ветеранам обратился и глава МО город Балашов В.И. Якубович.

Участники мероприятия почтили минутой молчания светлую память тех, кто отдал жизнь за мир на земле. Курсанты IV авиационного факультета КВВАУЛ возложили корзину цветов к монументу Славы.

Концертная программа нынешнего торжества была построена таким образом, что были отражены практически все важные моменты той жестокой войны. Здесь был и последний мирный день вчерашних школьников, которые, едва окончив школу, вынуждены были надеть солдатскую форму и отправиться защищать Родину, проводы на фронт, непосильный труд в тылу, военные дороги, редкие привалы, ожесточенные бои, похоронки. И, разумеется, непередаваемая радость Победы! Эти моменты удивительно правдоподобно удалось воплотить на сцене ЦК участникам заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька» (хормейстер М. Бесчетнова, балетмейстер Н. Макеева), танцевального коллектива «Энергия» (рук. И. Камышенкова), ансамбля казачьей песни «Исток» (рук. Т. Мельникова), а также солистам Дмитрию Гришину, Юлии Шилкиной, Екатерине Заварзиной (рук. Т. Плотникова), Максиму Селифанову, Марии Исайкиной, Анастасии Мельниковой, Юрию Долгову, Ивану Уваркину, Денису Савченкову, Вадиму Евтееву. Ну, и, конечно, ведущим мероприятия Сергею Пальчикову и Галине Овчаренко.

Закончилось же нынешнее торжество исполнением знаменитой песни Давида Тухманова «День Победы». Причем вместе с артистами эту песню исполняли все зрители.

"БП" №№73-74 от 21 мая.