Легкоатлетические "аккорды" Дня Победы

Пожалуй, едва ли не самыми масштабными и массовыми соревнованиями в спортивном календаре Балашовского муниципального района являются традиционные легкоатлетические эстафеты и оздоровительный пробег, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В год 74-ой годовщины Победы состязания, организованные управлением культуры, спорта и туризма администрации БМР и Балашовской федерацией легкой атлетики, проходили на улицах города уже в 52-й раз.



В легкоатлетических соревнованиях принимали участие легкоатлеты из многих балашовских школ, студенты БИ СГУ, БТМСХ, медицинского колледжа, БПЛ, представители поселка Восход, Балашовского учебно-авиационного центра, районной администрации, ДЮСАШ «РиФ», люди с ограниченными возможностями, ветераны спорта. Всего в тот день на старт вышли около 400 наших земляков, в возрастных группах от 7 до 65 лет.

Как и положено, перед началом турнира поклонников здорового образа жизни с Днем Победы от всей души поздравили глава Балашовского муниципального района Павел Михайлович Петраков, ветеран спорта, заслуженный учитель РФ Юрий Владимирович Саяпин (Пинеровка), главный судья соревнований, заслуженный тренер РФ Василий Иванович Невежин.

Участники соревнований почтили память не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны минутой молчания.

А затем взяли старт балашовские легкоатлеты, подарив и себе, и горожанам массу позитивных эмоций.

Первыми вышли на дистанцию длиной в 1200 метров поклонники оздоровительного бега, а также участники гонок на креслах-колясках, представлявшие Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Как оказалось, в лучшей спортивной форме в тот майский день на оздоровительной дистанции у мужчин были Саид Ханмагомедов (1 место), Олег Колесников (2 место) и Константин Садчиков (3 место). Самыми выносливыми среди поклонниц ЗОЖ оказались победительница состязаний Людмила Пыркова, занявшая второе место Екатерина Грушанина и третий призер Виктория Ланина.

Среди школьников 2008 года рождения и моложе сильнейшими на этой дистанции были следующие юные спортсмены: 1) Матвей Ломакин (СОШ №16), 2) Иван Саяпин (гимназия №1), 3) Денис Козловских (СОШ №15). У девочек тройка призеров выглядела следующим образом: 1) Полина Крюченко, 2) Ксения Антипова (обе из СОШ №3), Евгения Щеглова (СОШ №9).

Забег среди спортсменов ДЮСАШ «РиФ» выиграл Владимир Бесов. Следом за ним финишировали Павел Бурцев и Дмитрий Савин. В гонках на креслах-колясках традиционно не было равных Алексею Кузьмину (1 место), Николаю Королеву (2 место), Александру Ананьеву (3 место) и Елене Нетовканной (1 место). Всех их наградили и поздравили с Днем Победы глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков и заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.П. Голов.

Между тем эстафетные соревнования прошли в рамках своего многолетнего маршрута - по центральным улицам города. И своё мастерство здесь смогли продемонстрировать наши ведущие поклонники бега на выносливость («средневики» и стайеры). А потому эстафетные забеги получились весьма бескомпромиссными и азартными. Так, сильнейшими среди мужских эстафетных коллективов оказались команды поселка Восход (1 место), БИ СГУ (2 место) и БТМСХ (3 место). В женской номинации тройка призёров выглядела следующим образом: 1) БИ СГУ, 2) медицинский колледж, 3) БТМСХ.

Среди юношеских школьных команд отличились легкоатлетические коллективы из СОШ р.п. Пинеровка (1 место), лицея (2 место) и СОШ №3 (3 место). У девушек-школьниц первенство завоевали спортсменки из СОШ р.п. Пинеровка. Вторыми финишировали представительницы СОШ №3, третьими – девушки из гимназии №1.

В забегах легкоатлетов на 2000 метров, где участвовали сильнейшие легкоатлеты района, лидерство захватили следующие спортсмены. Среди мужчин: 1) Данил Меленчук (5.51 мин); 2) Кирилл Черников (6.16 мин), 3) Никита Обидин (6.27 мин). В женской номинации лучшими были: 1) Анастасия Блинова (7.18 мин), 2) Яна Черкашина (7.43 мин), 3) Валерия Сажнева (7.47 мин).

Словом, балашовские поклонники «королевы спорта» ещё раз показали - подвиг солдат Великой Победы останется в наших сердцах навсегда. В то же время сегодня стал весьма актуальным вопрос и о повышении массовости легкоатлетических баталий, о привлечении к занятиям оздоровительным бегом и другими видами функциональных физических нагрузок как можно большего числа балашовцев. Ведь здоровый образ жизни – это реальный инструмент для достижения активного долголетия и счастливой, здоровой жизни.

"БП" №№73-74 от 21 мая.

