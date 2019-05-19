С Днем Великой Победы! Ура!

Сегодня уже трудно себе представить, что были времена, когда День Победы в нашей стране (тогдашнем Советском Союзе) был самым обычным рабочим днем. И только в 1965 году, когда отмечался 20-летний юбилей Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 Мая было объявлено по-настоящему праздничным выходным днем. Тогда же состоялся и грандиозный военный парад, который, не считая легендарного парада Победы 24 июня 1945 года, стал первым за 20 лет, минувших после окончания Великой Отечественной.



Нынче же День Победы является одним из главнейших государственных праздников Российской Федерации. И военные парады в крупнейших городах страны, а также праздничные шествия россиян вновь стали неотъемлемой составляющей частью этого праздника.

Так было и в этом году. К слову сказать, 9 Мая 2019 года мы отметили уже 74-ю годовщину Великой Победы. Соответственно следующий, 2020-й год станет юбилейным. И определенная подготовка к этому юбилею уже началась.

Однако вернемся в май 2019-го. Подготовка к нынешнему Дню Победы стартовала еще задолго да самого праздника. И одной из важнейших ее составляющих стало, конечно, приведение в надлежащий порядок центра города. Здесь, в частности, в апреле прошло несколько субботников, в ходе которых общими усилиями горожан и сотрудников коммунальных служб была проделана колоссальная работа по уборке мусора после долгой зимы. И к майским праздникам Балашов, по крайней мере, центральная его часть, подошел, что называется, в оптимальном санитарном состоянии.

В последние несколько лет трибуна для почетных гостей устанавливается в начале пешеходной зоны прямо перед краеведческим музеем. С утра 9 Мая над городом прошел небольшой дождь. Однако вскоре небо очистилось, и установилась прямо-таки июльская жара.

10 часов утра. На пешеходной зоне и на примыкающих к ней территориях все готово к началу торжеств. В исполнении военного духового оркестра звучит Государственный гимн Российской Федерации. На импровизированный плац, где застыли в строю военнослужащие Балашовского гарнизона, Учебной авиационной базы, курсанты и офицеры 4-го факультета Краснодарского ВВАУЛ, знаменная группа вносит Флаг Российской Федерации и боевое знамя Балашовской учебной авиационной базы.

Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, открыл и вел глава БМР П.М.Петраков.

Обращаясь к балашовцам и гостям города, Павел Михайлович, в частности, сказал: «74 года назад закончилась Великая Отечественная война. На нашей земле сильный и безжалостный враг, покоривший всю Европу, получил должный отпор, был сломлен и уничтожен. С той поры 9 Мая мы ежегодно отмечаем как День Победы – один из самых больших и светлый праздников, добытый ценой неимоверных испытаний. Это было тяжелое время, когда балашовцы вместе со всей страной жили одним устремлением – разгромить врага. В те героические годы наиболее ярко проявились качества, присущие русскому воину испокон веков, – стойкость, мужество, верность долгу и присяге.

Около 30 тысяч балашовцев ушли на фронт, более половины из них не вернулись домой. За самоотверженность, проявленную в борьбе с фашизмом, 25 наших земляков были удостоены высокого звания Герой Советского Союза.

Путь к победе был труден не только для фронтовиков, но и для тех, кто трудился в тылу. В Балашове было размещено более двух десятков госпиталей, здесь же под легендарным девизом: «Все для фронта, все для победы!» денно и нощно работали труженики тыла, в том числе и промышленные предприятия, знаменитый завод «Арсенал», Рембаза, многие другие. Отремонтированными в Балашове самолетами можно было укомплектовать три воздушные армии…

В следующем году мы будем отмечать 75-летний юбилей Великой Победы. И осознавая себя наследниками победителей, должны всегда помнить о том, что теперь мы несем огромную долю ответственности за судьбу своего края, своей Родины.

Желаю вам, уважаемые земляки, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах будут взаимопонимание и согласие, душевное тепло и уют».

С поздравлениями с Днем Победы к землякам также обратились глава МО город Балашов В.И. Якубович; руководитель Балашовского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подполковник запаса С.Д. Загорняков, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.

От имени молодежи района со словами благодарности к ветеранам и труженикам тыла обратилась правнучка участника Великой Отечественной войны, ученица 11 класса лицея города Балашова Екатерина Савельева.

Светлую память погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга почтили минутой молчания. А к монументу Славы, где горит Вечный огонь, представители предприятий, учреждений, общественных организаций возложили венки и цветы…

Ну, а затем началась самая зрелищная часть праздничных торжеств. Как водится, парад открыли военнослужащие Балашовского гарнизона. В общем строю людей в военной форме прошли и представители Балашовской учебной авиационной базы. Советские военные летчики в годы войны зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. А ведь значительная их часть была подготовлена именно в нашем городе. Хорошо известно, что Балашов долгое время оставался одной из основных кузниц кадров летного состава страны.

Мимо трибуны с почетными гостями прошли колонны общественных организаций, объединяющих сегодня бывших военнослужащих и ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов: «Союз десантников», «Часовые Родины», «Боевое братство» и других.

Окончание в "БП" №№71-72 от 16 мая.