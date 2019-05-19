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Воскресенье, 19 мая 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Они встали живым щитом

26 апреля 2019 года балашовцы масштабно, искренне, душевно отметили тридцать третью годовщину атомной аварии на Чернобыльской АЭС. По традиции в нашем городе прошло сразу несколько мероприятий, посвященных трагической дате.
 

Так, стартовала серия мероприятий, посвященных Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, у памятного знака ликвидаторам аварии на ЧАЭС, расположенного в парке имени Куйбышева. Чтобы почтить память ликвидаторов крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, тем солнечным днем сюда пришли ветераны-«чернобыльцы», их родственники, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, студенты, представители СМИ.
К собравшимся обратился председатель Балашовского отделения Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Г.Н. Куницкий. Геннадий Никандрович сказал, что балашовские ветераны-«чернобыльцы» ежегодно 26 апреля встречаются здесь, у памятного знака, чтобы вспомнить боевых товарищей, которые по призыву Родины пожертвовали своей жизнью и здоровьем, которые не дожили до нынешнего дня.
Как отметил Г.Н. Куницкий, с апреля 1986 по декабрь 1990 года 178 балашовцев принимали участие в ликвидации последствий трагической аварии на Чернобыльской АЭС, с честью выполнив свой воинский долг. Ценою собственной жизни они остановили «атомного зверя», защитив от убийственных последствий радиации, по сути дела, весь мир.
В память об этом участники церемонии возложили венки, цветы к памятному знаку ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Однако на этом программа Дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф на прихоперской земле не завершилась. В Балашовском краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное трагической дате. Чтобы выразить слова признательности и благодарности ветеранам-«чернобыльцам», остановившим радиационный кошмар, сюда пришли руководители органов местного самоуправления и военкомата, представители общественности и творческой интеллигенции, балашовские школьники и их педагоги.
Стартовало мероприятие, ведущей которого была заведующая культурно-массовым отделом краеведческого музея Е.В. Калганова, с демонстрации документального фильма о чернобыльской трагедии. Там детально, с хронологической точностью, было рассказано о том, как в апреле 1986 года Чернобыльская АЭС – самая крупная атомная станция в европейской части СССР – в одночасье из символа нашего успеха превратилась в знак беды.
На борьбу с невидимым врагом – радиацией – встали представители всего Советского Союза. Среди них были и наши земляки. Потребовалось исключительное мужество и самоотверженность военнослужащих, резервистов, ученых, добровольцев для того, чтобы справиться с беспрецедентными по своим масштабам и сложности работами по экстренному устранению последствий атомной катастрофы.   
Об этом много говорили и выступавшие в тот день официальные лица. Так, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко поприветствовал «чернобыльцев» от имени главы района П.М. Петракова, а также подчеркнул, что мирный атом временами бывает очень коварен. Чернобыльская катастрофа разделила историю человечества на «до», когда мирный атом воспринимался как прогресс, и «после», когда он стал бедой. И именно благодаря мужеству ликвидаторов - военнослужащих, ученых, всех тех, кто был мобилизован, удалось предотвратить катастрофу ещё более крупных - мировых - масштабов. Поэтому их героическая работа является ярким примером истинного подвига, проявленного в мирное время. Забывать об этом нельзя. И очень хорошо, что в Балашове существует столь сильная и слаженная организация ветеранов-«чернобыльцев».  
В своем выступлении заместитель председателя Собрания депутатов БМР, секретарь Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» С.М. Гладков отметил, что ликвидаторы атомной аварии являются настоящими героями. Поскольку каждый из тех, кто боролся с радиацией в Чернобыле, фактически встал живым щитом перед смертельной опасностью, защищая собой миллионы и миллионы простых людей. Этот подвиг во многом сродни подвигу солдат Великой Отечественной войны. Ведь чернобыльская трагедия пришла так же внезапно, и ликвидаторы атомной аварии так же, не считаясь ни с чем, встали на защиту мирного населения, выполняя свой воинский долг. 
Со словами признательности и благодарности в адрес ликвидаторов обратился и военный комиссар Балашова, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко. Отмечая исключительное мужество ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Юрий Антонович особо подчеркнул, что среди резервистов, призванных из запаса в Чернобыль, совершенно не было уклонистов. Что говорит о высоких моральных качествах этих людей. Вместе с тем, Ю.А. Моисейченко также сказал, что в числе ликвидаторов были военнослужащие, которые прошли огненными дорогами Афганистана. Среди них - В.М. Фальковский, которому военный комиссар вручил медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана».
Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» О.В. Остапенко от всей души поприветствовала ветеранов-«чернобыльцев» и передала им слова признательности и благодарности от депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова, пожелав ликвидаторам крепкого здоровья и бодрости духа.
Подробно рассказали балашовцам о своей борьбе с невидимым радиационным врагом и о судьбах чернобыльцев председатель Балашовского отделения СРООИ «Союз Чернобыль» Г.Н. Куницкий и участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС С.А. Пименов, трудившийся в условиях жесткой радиации практически полгода.
В ходе мероприятия ветеранам-«чернобыльцам», активно занимающимся военно-патриотической деятельностью, были вручены медали «За заслуги» I степени и почетные знаки «Ветеран Чернобыля» и «Ветеран подразделений особого риска».
В свою очередь, творческая часть мероприятия включала музыкальные номера, подготовленные исполнителями клуба авторской песни «Привал» А. Конаныхиным, С. Рандис, В. Быковым.
А по окончании мероприятия все его участники смогли осмотреть экспозицию, составленную краеведческим музеем специально ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

"БП" №№71-72 от 16 мая.
 