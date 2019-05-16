«Единая Россия» поможет восстановить скейт-парк в Балашове

Это место пользуется большой популярностью у молодых горожан, но, по их мнению, он требует восстановления.

Партия «Единая Россия» подключится к восстановлению скейт-парка, который расположен в центре Балашова. Это место пользуется большой популярностью у молодых горожан, но, по их мнению, оно требует восстановления.

Петицию с соответствующим обращением о помощи приведения в порядок скейт-парка молодые активисты опубликовали в сети Интернет. На проблему обратили внимание в Балашовском местном отделении Партии. На призыв партийцев откликнулись предприниматели, которые вышли с предложением подключиться к восстановлению скейт-парка, обновлению необходимых конструкций.

«Молодые люди проявили активную позицию и сумели привлечь внимание к проблеме, которая их волнует. Уверен, что совместными усилиями мы превратим существующий парк в современное и комфортное место культурно-спортивного отдыха всех балашовцев»,- отметил секретарь местного отделения партии Сергей Гладков.

Он также подчеркнул, что к решению проблемы подключились и представители органов местной власти. Все заинтересованные стороны уже обсудили дальнейший план действий.

В свою очередь, заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам Олег Дубовенко предложил в будущем рассмотреть возможность проведения в Балашове фестиваля райдеров.

saratov.er.ru