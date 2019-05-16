Время "Ч" сдвинулось на октябрь

Министерство связи РФ опубликовало новый график отключения аналогового телевидения в регионах России. Теперь полный переход на цифровое ТВ запланирован на 14 октября.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области «старое» телевидение отключится 3 июня. В новом плане указано, что наш регион перейдет на цифровое ТВ 14 октября.



На данный момент более 98% жителей региона могут бесплатно смотреть 20 общероссийских обязательных общедоступных каналов в цифровом формате:.

В Саратовской области эта работа ведется в рамках соглашения между РТРС и Правительством региона о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания.

Жители «белых зон», где недоступно наземное эфирное цифровое телерадиовещания, могу смотреть «цифру» с помощью спутниковой антенны. Приобрести ее можно у операторов МТС и «НТВ-Плюс» по льготной цене в 4500 рублей. При этом само вещание является бесплатным, абонентская плата не взимается.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое телевидение, жители области могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-220-20-02 или узнать на сайте смотрицифру.рф .

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области

