Главная
Четверг, 16 мая 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Время "Ч" сдвинулось на октябрь

Министерство связи РФ опубликовало новый график отключения аналогового телевидения в регионах России. Теперь полный переход на цифровое ТВ запланирован на 14 октября.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области «старое» телевидение отключится 3 июня. В новом плане указано, что наш регион перейдет на цифровое ТВ 14 октября.
 

На данный момент более 98% жителей региона могут бесплатно смотреть 20 общероссийских обязательных общедоступных каналов в цифровом формате:.
В Саратовской области эта работа ведется в рамках соглашения между РТРС и Правительством региона о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания.
Жители «белых зон», где недоступно наземное эфирное цифровое телерадиовещания, могу смотреть «цифру» с помощью спутниковой антенны. Приобрести ее можно у операторов МТС и «НТВ-Плюс» по льготной цене в 4500 рублей. При этом само вещание является бесплатным, абонентская плата не взимается.
По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое телевидение, жители области могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-800-220-20-02 или узнать на сайте смотрицифру.рф .
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области
 