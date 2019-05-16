Юбилейные награды воинам - "афганцам"

В военном комиссариате города Балашов, Балашовского и Романовского районов состоялась торжественная встреча с воинами-интернационалистами, участниками боевых действий в Афганистане.



Председатель правления Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подполковник запаса Сергей Дмитриевич Загорняков поздравил боевых товарищей с 30-й годовщиной завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане и отдельно отметил роль руководства администрации Балашовского муниципального района в выделении материальных средств на приобретение юбилейных наград.

Как подчеркнул С.Д. Загорняков, памятная юбилейная медаль «30 лет завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане» вручается всем ветеранам афганской войны в помещении военного комиссариата в рабочие дни с 9.00 до 15.00 часов правлением БО ВООВ «Боевое братство».

Затем от имени председателя Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Героя Советского Союза Б.В. Громова и по поручению председателя Саратовской региональной ВООВ «Боевое братство» и «РСВА» С.К. Авезниязова С.Д. Загорняков и член правления Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство» В.М. Грищенко, а также военный комиссар Ю.А. Моисейченко вручили заслуженные награды воинам-«афганцам».

"БП" №№69-70 от 9 мая.