Депутат поздравил жителей районов с Пасхой

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов поздравил жителей Балашовского и Романовского районов с праздником Светлой Пасхи и передал в местные социальные учреждения более 2000 куличей.



«Этот светлый день дарит самые приятные и положительные эмоции, приносит в каждый дом искреннюю радость, добро, гармонию и любовь, наполняет нашу повседневную жизнь новым смыслом, а сердца – истинной верой!», – отметил в поздравительном адресе парламентарий.

В Балашове традиционно праздничное угощение получили воспитанники Центра помощи семье и детям «Семья», социального приюта для детей и подростков «Возрождение», а также многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пожилые люди. В Романовке через районный Центр социальной защиты населения куличи были переданы многодетным и малообеспеченным семьям, малоимущим гражданам.

"БП" №№69-70 от 9 мая.