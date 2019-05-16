… В лесу на привале сидят бойцы. Парни в солдатском обмундировании разливают по кружкам чай из жестяного чайника, говорят негромко о чём-то своём. Один из них, с перебинтованной головой, подошёл к краю сцены и, глядя на нас оттуда, из сороковых, признался:
- Да, это я на белом свете
Худой, весёлый
и задорный.
А у меня табак в кисете,
И у меня мундштук
наборный.
И я с девчонкой
балагурю,
И больше нужного
хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю,
Как это было!
Как совпало –
Война, беда, мечта
и юность.
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне
очнулось!..
Сороковые, роковые,
А мы такие молодые!
Так стихотворением Давида Самойлова начался музыкально-поэтический спектакль «Сороковые – роковые», очередная премьера Балашовского драматического театра, приуроченная к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На протяжении всего спектакля его героями были пятеро молодых бойцов, которые рассказывали о пережитом и делились воспоминаниями о пройденных дорогах, тосковали по дому и любимым. Любимые мамы, девушки, невесты и жёны зримо и образно присутствовали в эпизодах спектакля.
Ах, война, что ж ты
сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы
подняли –
Повзрослели они до поры,
На пороге едва
помаячили
И ушли за солдатом –
солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики, постарайтесь
вернуться назад.
Стихи Булата Окуджавы читала девушка, которая, возможно, не успела сказать однокласснику, что будет ждать и молиться за него. 9 мая этого года Булату Шалвовичу Окуджаве, который 17-летним мальчишкой ушёл на фронт, исполнилось бы 95 лет. Юбилей замечательного поэта, прозаика, сценариста, автора песен и музыки отметят почитатели его таланта по всей стране. В спектакле также прозвучала песня «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал». Булат Окуджава автор стихов и музыки произведения, которое в день его юбилея будет петь вся страна от Москвы до самых до окраин.
«Нам нужна одна победа». С этой мыслью 4 года войны жили и стар и млад.
Одержим победу,
к тебе я приеду
На горячем боевом коне, -
обещает боец своей Лизавете, напевая мелодию из довоенного фильма «Кубанские казаки». А девушка поёт любимому о синем платочке. Другая напоминает далёкому другу об огоньке, который горит на девичьем окошке. Юные подруги отважных бойцов на сцене трогательны, нежны, искренни.
И снова признание фронтовика:
Когда на смерть идут –
поют,
А перед этим можно
плакать.
Ведь самый страшный
час в бою –
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли
минной.
Разрыв –
и умирает друг.
И значит – смерть
проходит мимо.
Стихотворение Семёна Гудзенко «Перед атакой» выстрадано поэтом. Это за ним шла охота врага на поле боя: «Сейчас настанет мой черёд…».
Звучит песня В. Мигули на стихи М. Агашиной «Ты же выжил, солдат». Актриса БДТ Кристина Булдыженко исполняла эту песню в спектакле-концерте «Поют драматические артисты» , состоявшемся на старой сцене саратовского ТЮЗа, и имела огромный успех.
До боли пронзительные стихи Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя» прозвучали с тихим надрывом: «Всё теперь одному…». Это невыносимо, потому что «время текло для обоих». Уровень исполнительского мастерства актёров нашего театра настолько высок, и в этом несомненная заслуга режиссёра заслуженного артиста РФ В.Н. Попова, что зрители кожей ощущают душевную боль героев, плачут и смеются, откликаются на солдатскую шутку и горечь утрат.
На пятый день под
яростным огнем
Упал товарищ,
к Западу лицом.
Как шел вперед,
как умер на бегу,
Так и упал, и замер
на снегу.
Так широко он руки
разбросал,
Как будто разом
всю страну обнял.
Стихотворение «Товарищ» фронтовой корреспондент Константин Симонов написал в 1941 году, когда советские войска отступили, а товарищ поэта оправдывает его гибель двумя строчками:
Но сыну было –
пусть узнает мать –
Лицом на Запад
легче умирать.
И так горько прозвучали эти слова со сцены… Спасибо актеру за образ солдата, который шел на Запад всем смертям назло.
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Это тоже Константин Симонов.
И еще одно произведение К. Симонова прозвучало со сцены «Жди меня» в исполнении Натальи Галныкиной, профессиональный оперный вокал которой вызвал восхищение у зрителей саратовского ТЮЗа, побывавших на спектакле-концерте «Поют драматические артисты». В «Сороковых- роковых» Наталья Галныкина также спела ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир». Нашим артистам по силам серьезные вокальные партии.
Полуторачасовая программа спектакля-концерта была многожанровой и богатой по содержанию. Здесь звучали «Стихи о солдатской шутке» Э. Асадова и «Песня фронтового шофера» Б. Мокроусова, «Ах, эти тучи в голубом» А. Журбина и стихи Арсения Тарковского «Хорошо мне в теплушке», «Три танкиста» Д. Покрасс и «Бомбардировщики», которую пел когда-то Л. Утесов, «Черноглазая казачка» М. Блантера. И его же «Враги сожгли родную хату» - пронзительный монолог солдата-победителя, от которого мороз по коже.
Вдруг тишь нахлынула
сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей,
ещё не зная,
Что он поёт не на войне.
Не правда ли, трогательно сказал поэт Иван Рядченко о птахе, поющей утром 9 мая 1945 года? «День Победы» Давида Тухманова пели все участники спектакля-концерта и зрители. На светодиодном экране лица победителей и разноцветные гроздья салюта.
О том, как трудно и долго шли к Победе наши отцы, деды и прадеды, и как ждали их любимые, зрителям рассказали актёры Иван Новиков, Сергей Волхов, Денис Онищенко, Юрий Войтенко, Иван Морозов, Ангелина Брюткина, Кристина Дьякова, Роза Мурадян, Наталья Галныкина, Кристина Булдыженко. Вокальные партии с исполнителями подготовила педагог Ольга Машкина. Режиссёр В.Н. Попов вместе с постановочной группой подарил нам спектакль, вызывающий у зрителей гордость за страну и благодарность поколению победителей. Спасибо, БДТ!
"БП" №№69-70 от 9 мая.