… В лесу на привале сидят бойцы. Парни в солдатском обмундировании разливают по кружкам чай из жестяного чайника, говорят негромко о чём-то своём. Один из них, с перебинтованной головой, подошёл к краю сцены и, глядя на нас оттуда, из сороковых, признался:



- Да, это я на белом свете

Худой, весёлый

и задорный.

А у меня табак в кисете,

И у меня мундштук

наборный.

И я с девчонкой

балагурю,

И больше нужного

хромаю,

И пайку надвое ломаю,

И всё на свете понимаю,

Как это было!

Как совпало –

Война, беда, мечта

и юность.

И это всё в меня запало

И лишь потом во мне

очнулось!..

Сороковые, роковые,

А мы такие молодые!

Так стихотворением Давида Самойлова начался музыкально-поэтический спектакль «Сороковые – роковые», очередная премьера Балашовского драматического театра, приуроченная к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На протяжении всего спектакля его героями были пятеро молодых бойцов, которые рассказывали о пережитом и делились воспоминаниями о пройденных дорогах, тосковали по дому и любимым. Любимые мамы, девушки, невесты и жёны зримо и образно присутствовали в эпизодах спектакля.

Ах, война, что ж ты

сделала, подлая:

Стали тихими наши дворы,

Наши мальчики головы

подняли –

Повзрослели они до поры,

На пороге едва

помаячили

И ушли за солдатом –

солдат…

До свидания, мальчики!

Мальчики, постарайтесь

вернуться назад.

Стихи Булата Окуджавы читала девушка, которая, возможно, не успела сказать однокласснику, что будет ждать и молиться за него. 9 мая этого года Булату Шалвовичу Окуджаве, который 17-летним мальчишкой ушёл на фронт, исполнилось бы 95 лет. Юбилей замечательного поэта, прозаика, сценариста, автора песен и музыки отметят почитатели его таланта по всей стране. В спектакле также прозвучала песня «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал». Булат Окуджава автор стихов и музыки произведения, которое в день его юбилея будет петь вся страна от Москвы до самых до окраин.

«Нам нужна одна победа». С этой мыслью 4 года войны жили и стар и млад.

Одержим победу,

к тебе я приеду

На горячем боевом коне, -

обещает боец своей Лизавете, напевая мелодию из довоенного фильма «Кубанские казаки». А девушка поёт любимому о синем платочке. Другая напоминает далёкому другу об огоньке, который горит на девичьем окошке. Юные подруги отважных бойцов на сцене трогательны, нежны, искренни.

И снова признание фронтовика:

Когда на смерть идут –

поют,

А перед этим можно

плакать.

Ведь самый страшный

час в бою –

Час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

И почернел от пыли

минной.

Разрыв –

и умирает друг.

И значит – смерть

проходит мимо.

Стихотворение Семёна Гудзенко «Перед атакой» выстрадано поэтом. Это за ним шла охота врага на поле боя: «Сейчас настанет мой черёд…».

Звучит песня В. Мигули на стихи М. Агашиной «Ты же выжил, солдат». Актриса БДТ Кристина Булдыженко исполняла эту песню в спектакле-концерте «Поют драматические артисты» , состоявшемся на старой сцене саратовского ТЮЗа, и имела огромный успех.

До боли пронзительные стихи Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя» прозвучали с тихим надрывом: «Всё теперь одному…». Это невыносимо, потому что «время текло для обоих». Уровень исполнительского мастерства актёров нашего театра настолько высок, и в этом несомненная заслуга режиссёра заслуженного артиста РФ В.Н. Попова, что зрители кожей ощущают душевную боль героев, плачут и смеются, откликаются на солдатскую шутку и горечь утрат.

На пятый день под

яростным огнем

Упал товарищ,

к Западу лицом.

Как шел вперед,

как умер на бегу,

Так и упал, и замер

на снегу.

Так широко он руки

разбросал,

Как будто разом

всю страну обнял.

Стихотворение «Товарищ» фронтовой корреспондент Константин Симонов написал в 1941 году, когда советские войска отступили, а товарищ поэта оправдывает его гибель двумя строчками:

Но сыну было –

пусть узнает мать –

Лицом на Запад

легче умирать.

И так горько прозвучали эти слова со сцены… Спасибо актеру за образ солдата, который шел на Запад всем смертям назло.

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Это тоже Константин Симонов.

И еще одно произведение К. Симонова прозвучало со сцены «Жди меня» в исполнении Натальи Галныкиной, профессиональный оперный вокал которой вызвал восхищение у зрителей саратовского ТЮЗа, побывавших на спектакле-концерте «Поют драматические артисты». В «Сороковых- роковых» Наталья Галныкина также спела ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир». Нашим артистам по силам серьезные вокальные партии.

Полуторачасовая программа спектакля-концерта была многожанровой и богатой по содержанию. Здесь звучали «Стихи о солдатской шутке» Э. Асадова и «Песня фронтового шофера» Б. Мокроусова, «Ах, эти тучи в голубом» А. Журбина и стихи Арсения Тарковского «Хорошо мне в теплушке», «Три танкиста» Д. Покрасс и «Бомбардировщики», которую пел когда-то Л. Утесов, «Черноглазая казачка» М. Блантера. И его же «Враги сожгли родную хату» - пронзительный монолог солдата-победителя, от которого мороз по коже.

Вдруг тишь нахлынула

сквозная,

И в полновластной тишине

Спел соловей,

ещё не зная,

Что он поёт не на войне.

Не правда ли, трогательно сказал поэт Иван Рядченко о птахе, поющей утром 9 мая 1945 года? «День Победы» Давида Тухманова пели все участники спектакля-концерта и зрители. На светодиодном экране лица победителей и разноцветные гроздья салюта.

О том, как трудно и долго шли к Победе наши отцы, деды и прадеды, и как ждали их любимые, зрителям рассказали актёры Иван Новиков, Сергей Волхов, Денис Онищенко, Юрий Войтенко, Иван Морозов, Ангелина Брюткина, Кристина Дьякова, Роза Мурадян, Наталья Галныкина, Кристина Булдыженко. Вокальные партии с исполнителями подготовила педагог Ольга Машкина. Режиссёр В.Н. Попов вместе с постановочной группой подарил нам спектакль, вызывающий у зрителей гордость за страну и благодарность поколению победителей. Спасибо, БДТ!

"БП" №№69-70 от 9 мая.