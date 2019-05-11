В честь 74-й годовщины Победы в Саратове состоялся парад

В Саратове состоялось торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона, посвящённое 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Валерий Радаев поздравил участников мероприятия и ветеранов: «9 мая 1945 года наши деды и прадеды поставили точку в летописи самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. Не они ее начали, но они остановили врага, не сдали Москву и Сталинград. Гнали врага от Курска и Минска. Освободили Прагу и Белград. Взяли Вену и Берлин! Сегодня на главной площади Саратова участники тех великих событий – воины-герои, труженики тыла. И вы – их достойные потомки! Все, для кого память и патриотизм – равносильны понятиям чести и долга!».



Парадным маршем прошли колонны Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ, Вольского военного института материального обеспечения, Таманской Краснознаменной ракетной дивизии, Энгельсской авиабазы, учебного центра артиллерии, МВД, Росгвардии, МЧС, таможни, казачьих подразделений, курсантов, студентов военных кафедр, кадетов.

