В Саратовской области разыскиваются родные солдат Великой Отечественной войны

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родственников бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, уроженцев и жителей Саратовской области.

Петр Григорьевич Воробьев, 1924 г.р., ефрейтор, командир роты автоматчиков 119 танкового полка 10 армии Западного фронта. Уроженец д. Малая Екатериновка Екатериновского района Саратовской области, был призван в армию в 1942 году. Умер от ран 15 августа 1943 г. и был захоронен в братской могиле д. Крутая Угранского района Смоленской области. Останки подняты и перезахоронены на Поле памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области.



Петр Андреевич Семенов, 1904 г.р., гвардии красноармеец 6 гвардейского мотострелкового полка 3 гвардейской мотострелковой дивизии. Уроженец с. Большой Карай Романовского района Саратовской области (по другим данным, с. Пинеровка Романовского района). Был призван в августе 1941 года. Убит 11 августа 1942 года в боях юго-западнее д. Большие Носовые Кармановского района Смоленской области. Останки бойца и личный медальон были подняты поисковым отрядом в д. Пудыши Гагаринского района Смоленской области, перезахоронены в д. Петушки Гагаринского района Смоленской области.

Поиск родственников ведет поисковый отряд «Обелиск». Информацию можно направлять волонтеру отряда Розе Фаттаховой, roza-fattahova@mail.ru (8-903-089-75-79).

По материалам поискового отряда «Обелиск»