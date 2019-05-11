Саратовская область лидирует по площади озимых культур

В эфире телеканала «Россия–1» Губернатор Валерий Радаев прокомментировал начало весенне-полевых работ. Он отметил, что площадь озимых культур в регионе составляет более 1,2 миллиона гектаров. Это самый большой показатель в России.



«В целом по области темпы весенне-полевых работ соответствуют погодно-климатическим возможностям. Несвязанную поддержку отдали вовремя. Там, где необходимо взять льготный кредит на весенне-полевые работы, все обеспечено», - сказал Валерий Радаев.

Глава региона проинформировал о работах по водообеспечению левобережных районов области. Несмотря на снежную зиму, в Заволжье отмечается устойчивое маловодье, наполнение водоемов составляет от 20% до 60%. ГУП «Саратовмелиоводхоз» начало закачку воды в пруды и водохранилища на четырех территориях Левобережья. В мае-июне планируется заполнение прудов в Александрово-Гайском, Новоузенском и Питерском районах. Впервые с 1937 года будет проведена расчистка от ила Лебедевского водохранилища, которое снабжает водой Краснокутский район.

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