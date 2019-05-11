Навстречу третьему фестивалю "Театральное Прихоперье"

Очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Балашове III Межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье» состоялось в стенах районной администрации. Председательствовал на заседании оргкомитета глава БМР П.М. Петраков.



Балашовцы, конечно, уже знают, что очередной, третий по счету фестиваль «Театральное Прихоперье» пройдет в нашем городе с 14 по 22 сентября нынешнего года. И, как и в прошлом году, торжественное и красочное открытие предстоящего фестиваля будет совмещено с празднованием Дня города.

Понятно, что все планируемые мероприятия в рамках фестиваля «Театральное Прихоперье», да и не только в рамках этого театрального смотра, будут приурочены к Году театра.

Одним из самых зрелищных моментов торжественного открытия фестиваля прошлого года, как и прошлогоднего же Дня города, стало, конечно, карнавальное шествие. И хотя это шествие произвело тогда на гостей праздника и самих жителей неизгладимое впечатление, в ходе нынешнего заседания оргкомитета не раз отмечалось, что человеческий и творческий потенциал наших земляков тогда был задействован далеко не полностью. А потому в этом году необходимо сделать все возможное, чтобы в фестивальном шествии приняли участие как можно больше земляков, включая и организованные коллективы, представляющие учреждения, предприятия и организации всех форм собственности.

«Театральное Прихоперье» - 2019 соберет в Балашове ведущие театры обеих столиц, а также театральные коллективы Саратовской, Пензенской. Тамбовской, Волгоградской областей. Отличительной особенностью третьего фестиваля станет конкурсная программа для региональных театров с участием профессионального жюри. Кроме того, планируется показ ряда спектаклей на открытой площадке в Театральном парке.

Общую концепцию Дня города и открытия III Межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье» членам оргкомитета представил начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов.

Директор Балашовского драматического театра Т.В. Чучкова рассказала об организации профессионально–конкурсной программы «Театрального Прихоперья», а художественный руководитель БДТ В.Н. Попов и директор МУК «Центр культуры БМР» И.М. Уполовникова в общих чертах обрисовали свое видение концепции открытия фестиваля, проведения в этот день карнавального шествия и в целом праздничных мероприятий в рамках Дня города.

Все готовящиеся сюрпризы раскрывать, пожалуй, не стоит. Отмечу, однако, что одной из изюминок программы открытия фестиваля «Театральное Прихоперье» станут сразу несколько тематических театрализованных площадок, посвященных различным эпохам зарождения, становления и развития театра в мире. Причем эти театрализованные площадки будут органично совмещены с уличными кафе, которые будут предлагать гостям фестиваля блюда кухни соответствующей страны и эпохи развития театрального искусства.

Во время проведения фестиваля туристическими агентствами г.Саратова в наш город будут организованы так называемые туры выходного дня – 14 и 15 сентября, а также 21 и 22 сентября.

"БП" №№65-66 от 30 апреля.