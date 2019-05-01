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Среда, 1 мая 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Ко Дню Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей

Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут происходить теперь каждый год. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Российская газета».
В прошлом году тоже предоставляли выплату в таком же размере. Но она была единовременной. Теперь ветераны могут рассчитывать на нее каждый год. Выплаты касаются как участников войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных отрядах, так и журналистов, разведчиков, контрразведчиков, которые были на передовой.

 