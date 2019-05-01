Ко Дню Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей

Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут происходить теперь каждый год. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

В прошлом году тоже предоставляли выплату в таком же размере. Но она была единовременной. Теперь ветераны могут рассчитывать на нее каждый год. Выплаты касаются как участников войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных отрядах, так и журналистов, разведчиков, контрразведчиков, которые были на передовой.