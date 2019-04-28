Поздравление с 1 Мая Секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», Депутата Государственной Думы РФ Н.В. Панкова

Дорогие земляки!

Поздравляю с Днем весны и труда!

Первомай объединяет людей разных профессий, всех, кто любит и умеет работать. 1 мая мы чествуем ветеранов труда: учителей, врачей, аграриев, работников предприятий. Тех, кто своим трудом прославил нашу страну и передает свой опыт подрастающему поколению. А также нашу молодежь, которая продолжает лучшие традиции.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и мира! Желаю, чтобы у каждого была возможность реализовать себя в любимом деле!

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», Депутат Государственной Думы РФ

Н.В. Панков

