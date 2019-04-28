7 мая 2019 года в рамках празднования главного праздника нашей страны –Дня Победы в МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева» (г. Балашов, ул. Ленина, д. 22) будет проводиться Всероссийская акция , инициированная Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Диктант Победы».

Мероприятие будет проходить с 12-00. Вы и ваши коллеги получите возможность увидеть красочную выставку тематических детских рисунков, поучаствовать в Уроках мужества, на которых дети будут рассказывать о своих героических предках и обсуждать просмотренный фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате». Также в рамках мероприятия состоится праздничный концерт и чтение стихов о Великой Отечественной войне депутатами Балашовского района . В 14-00 начнется «Диктант Победы», в котором может принять участие каждый житель нашего района.

Приглашаем Вас и Вашу организацию посетить наше мероприятие.