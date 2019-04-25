Апрель - месячник благоустройства

Традиционно с приходом календарной весны в Балашовком районе начинаются масштабные мероприятия по санитарной очистке и приведению в надлежащий вид территорий как собственно Балашова, так и населенных пунктов, входящих в состав нашего района.

Не стал исключением в этом смысле и нынешний год. Распоряжением главы БМР П.М. Петракова с 1 апреля в Балашовском муниципальном районе объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству. Каждая пятница, соответственно, теперь – санитарный день, когда проходит общерайонный субботник. Да, именно так – субботник в пятницу.

Пятница, 12 апреля (которая, к слову сказать, совпала с празднованием Дня космонавтики), в смысле субботника выдалась особенно впечатляющей. Наряду с коллективами предприятий, организаций и учреждений, в том числе и образовательных учреждений, на уборку родного города практически в полном составе вышли и сотрудники администрации Балашовского района. Зоной их ответственности, как это часто бывает, стала улица Советская.

Участники пятничного субботника (включая и сотрудников райадминистрации, разумеется) проделали действительно впечатляющую работу: привели в порядок клумбы, подмели тротуары и края обочин проезжей части дорог, очистили улицы от прошлогодней листвы и скопившегося за долгие зимние месяцы мусора.

Над территорией парка культуры и отдыха им. Куйбышева традиционно «шефствуют» студенты и преподаватели расположенного рядом Балашовского института СГУ. Территория парка немаленькая. Но будущих педагогов это ничуть не смущает. С присущим молодости задором и азартом они за каких-то пару часов так преобразили парковую зону вокруг памятника дедушке Ленину, что, если бы не добрая сотня (а то и больше) огромных целлофановых мешков, заполненных прошлогодней листвой и прочим мусором, аккуратно уложенных здесь же, у несведущего человека вполне могло бы сложиться впечатление, что зимы… в Балашове просто не было.

Ударным субботником отметили День космонавтики не только в Балашове, но и во всех 15 муниципальных образованиях района.

"БП" №№61-62 от 23 апреля.