Сергей Суровов подарил форму юным "полицейским"

В Балашове подвели итоги I Межрайонного слета участников движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции».



По результатам конкурсного этапа слета победителем признана команда МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева» г. Балашова, которая завоевала Кубок чемпионов, а также получила диплом I степени МО МВД России «Балашовский» и переходящий кубок от Общественного совета при полиции.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области, депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов поздравил ребят со знаковой победой и передал им 10 комплектов спецформы, которая необходима для участия в региональном этапе слета.

«Благодаря этому замечательному проекту наши дети получили возможность познакомиться с нормами действующего законодательства, выработать правильное отношению к закону, приобщиться к правовой культуре, на собственном примере понять, что значит защищать и отстаивать свои права и свободы. Большое спасибо депутату Саратовской областной думы Сергею Борисовичу Суровову за помощь в организации слета и поддержку его участников, которые теперь смогут достойно представить наш район на областном этапе!», – отметила председатель родительского комитета гимназии имени Ю.А. Гарнаева Елена Зазулина.

"БП" №№61-62 от 23 апреля.