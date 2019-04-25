Как живется Новопокровскому муниципальному образованию?

Свой очередной рабочий визит глава БМР П.М. Петраков предпринял в Новопокровское муниципальное образование. Как всегда, его сопровождали руководители структурных подразделений районной администрации, а на правах радушного хозяина - глава Новопокровского МО А.Н. Титаренко.



Всего в Новопокровском муниципальном образовании проживают порядка 1,5 тысячи человек. В селе Новопокровское работают четыре магазина, в соседнем поселке Александровский – два.

Образовательные учреждения в населенных пунктах представлены основной общеобразовательной школой в с. Новопокровское, филиалом школы в п. Александровский и двумя структурными подразделениями – детскими садами – «Звездочка» и «Тополек». В каждом поселении функционируют сельские Дома культуры и библиотеки.

Осмотр объектов социальной сферы глава района начал с Новопокровской врачебной амбулатории. Своеобразную экскурсию по ней с детальными пояснениями деятельности учреждения провел главный врач ГУЗ СО «Балашовская районная больница» А.Ю. Гадяцкий.

По словам Андрея Юрьевича, данная врачебная амбулатория выполняет очень важную функцию, ведь в зону ее обслуживания, кроме собственно села Новопокровское, входят села Львовка, Ленино, Малая Семеновка, Гусевка, Безлесное, Белозерка, а также поселки Соцземледельский и Александровский. Всего порядка четырех тысяч жителей. В этой врачебной амбулатории имеются кабинеты врача общей практики, врача-терапевта. Практикует здесь и зубной врач, на прием к которому на момент посещения главой лечебного учреждения уже выстроилась довольно внушительная очередь. К слову сказать, местные жители периодические поднимают вопрос об организации работы дежурной бригады скорой помощи в Новопокровском, что могло бы значительно сократить время прибытия медицинской бригады по вызову. Принято решение направить обращение по данному вопросу в министерство здравоохранения Саратовкой области с просьбой организовать дополнительную бригаду скорой помощи.

Теме медицинского обслуживания населения уделили внимание и в поселке Александровский, где работает фельдшерско-акушерский пункт. И хотя снаружи здание производит не слишком радостное впечатление, зато его внутреннее содержание, что называется, соответствует практически всем требованиям. Здесь есть сразу несколько специализированных кабинетов, наличествует необходимый запас лекарственных препаратов, на видных местах размещена актуальная информация по профилактике различных заболеваний. Но самое главное – здесь есть квалифицированные медицинские работники, которые готовы прийти на помощь односельчанам в любое время.

Там же, в поселке Александровский, глава района посетил структурное подразделение МОУ ООШ с. Новопокровское детсад «Тополек» и, что называется, лично убедился в том, что для роста и развития маленьких александровцев здесь созданы все необходимые условия.

А вот уже на подходе к зданию местной школы Павел Михайлович сразу же обратил внимание на, мягко говоря, не слишком презентабельный вид его фасада. Кое-где бросаются в глаза последствия протекания крыши. По-видимому, в свое время проблемной кровлей не удосужились заняться серьезно, и сегодня, как выразился Павел Михайлович, то, что можно было устранить максимум за тысячу рублей, придется устранять, возможно, уже за десятки тысяч.

В целом же школа производит неплохое впечатление. Конечно, сказывается недостаток учеников, ведь в свое время подобные сельские школы строились в расчете на то, что села будут развиваться, а значит, и сельское население будет расти. Увы, получилось иначе. Но зато те немногочисленные учащиеся, что посещают занятия в данной и подобной ей школах, как говорится, проходят практически индивидуальное обучение. К слову сказать, для удобства здесь же, в здании школы, расположены сельский клуб и библиотека - любимые места проведения досуга молодых и не очень молодых жителей поселка.

Разумеется, Павел Михайлович посетил и школу в селе Новопокровское и в принципе остался вполне доволен увиденным. Учебный процесс в школе строится на тех же принципах, что и в городских школах. Здесь есть компьютерный класс, оснащенный приличным компьютерным оборудованием с доступом к сети Интернет, просторная столовая, довольно большой спортивный зал. Словом, для получения необходимых знаний и всестороннего развития юных новопокровцев созданы все условия.

Обычно подобные рабочие визиты главы района в муниципальные образования завершаются встречей с местными жителями. Как правило, эти встречи проходят в Домах культуры. Не стал исключением в этом смысле и нынешний визит в Новопокровское МО.

Для начала перед земляками с отчетным докладом об исполнении бюджета Новопокровского муниципального образования в 2018 году и за три месяца года нынешнего выступил глава Новопокровского МО А.Н. Титаренко.

Выступление своего главы новопокровцы восприняли вполне позитивно. Вместе с тем, без вопросов, и порой довольно острых, все же не обошлось. В частности, местных жителей занимают проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами, ремонта дорог, благоустройства села…

По всем заданным вопросам были даны довольно конкретные и исчерпывающие разъяснения. Кроме того, в индивидуальном порядке жители могли обратиться к присутствующим специалистам Пенсионного фонда, управления социальной поддержки, налоговой службы, Росреестра и других организаций.

"БП" №№61-62 от 23 апреля.