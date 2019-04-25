Главная
Четверг, 25 апреля 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Саратовская область готовится принять пожарных со всего мира

В Саратовской области продолжается подготовка к Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту. Для обсуждения оргвопросов в Саратов прибыл первый заместитель Министра МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян. Он пожелал Саратовской области успехов в подготовке и проведении соревнований мирового уровня: «Я хочу поблагодарить руководство региона, всю команду за то, что вы ответственно подходите к организации состязаний».
 

Юбилейный XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт с 8 по 16 сентября. Планируется участие представителей 26 стран. Лучшие пожарные будут соревноваться   в подъеме по штурмовой лестнице среди мужчин и женщин, преодолении полосы препятствий, боевом развёртывании и эстафете.