Саратовская область готовится принять пожарных со всего мира

В Саратовской области продолжается подготовка к Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту. Для обсуждения оргвопросов в Саратов прибыл первый заместитель Министра МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян. Он пожелал Саратовской области успехов в подготовке и проведении соревнований мирового уровня: «Я хочу поблагодарить руководство региона, всю команду за то, что вы ответственно подходите к организации состязаний».



Юбилейный XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт с 8 по 16 сентября. Планируется участие представителей 26 стран. Лучшие пожарные будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице среди мужчин и женщин, преодолении полосы препятствий, боевом развёртывании и эстафете.