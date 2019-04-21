"Студенческая весна" собирает друзей

В МУК «Центр культуры БМР» прошли гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей очередного районного фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна».

Его организаторами стали: администрация Балашовского муниципального района, Балашовская районная организация Российского Союза Молодежи, управление культуры, спорта и туризма, а также управление образования администрации района.



Конкурсные номинации традиционно были представлены в таких направлениях, как музыка, хореография, театр и оригинальный жанр, журналистика.

Гран-при музыкального направления получила Елизавета Быкова. В танцевальном направлении Гран-при удостоился хореографический ансамбль «Бусы». В театральном искусстве не было равных студенческому театру «Стимул». Ну, а в журналистике лучшей признана Ксения Аляева.

Победители своеобразного творческого смотра в своих направлениях получили соответствующие дипломы и подарки от спонсоров и партнеров фестиваля.

Стоит отметить, что в рамках «Студенческой весны» прошел еще один фестиваль «СТЭМ», где коллективы из БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №16 и МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина творчески состязались за звание лучшей команды фестиваля.

"БП" №№59-60 от 18 апреля.