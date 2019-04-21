Биотехнологии заглянули в Балашов

Пожалуй, одним из наиболее важных вопросов, активно обсуждаемых сегодня в Балашовском районе, стало недавнее решение о создании на прихоперской земле принципиально нового промышленного предприятия, в той или иной степени связанного с биотехнологиями. Договор о его строительстве был подписан, как говорится, на самом высоком уровне, в ходе Сочинского Международного инвестиционного форума. А потому корреспондент «БП» обратился к заместителю главы администрации Балашовского муниципального района по сельскому хозяйству, председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом БМР И.Ю. Шишкиной, чтобы наиболее предметно узнать об особенностях проекта, о его плюсах и, быть может, минусах.



- Ирина Юрьевна, ещё в августе 2018 года, в ходе Вашего первого интервью для «Балашовской правды» («Горизонты становятся ближе»), Вы акцентировали внимание читателей газеты на том обстоятельстве, что в Саратовской области появились позитивные тенденции по повышению инвестиционной активности, по формированию благоприятного инвестиционного климата как всего региона в целом, так и отдельных районов. Видимо, следствием этих тенденций и явилось решение о создании у нас нового производства. Не так ли? Какова история позитивного решения этого вопроса?

- В Саратовской области выбор месторасположения завода по глубокой переработке зерна велся на протяжении 2018 года. По предложению инициаторов проекта были рассмотрены участки для размещения завода в Саратовской области. На основании данных из открытых источников были отобраны четыре места, наиболее подходящие для размещения завода по первичным критериям. В частности, здесь учитывались крупные урожаи зерна пшеницы в районе размещения будущего завода, крупные транзитные потоки зерна пшеницы через территорию района, транспортная доступность, наличие развитой сети энергоснабжения (газ, электроэнергия, водные ресурсы), преференции для инвесторов, наличие производства, либо транзитных потоков аммиака, серной кислоты, бетаиновой мелассы, кукурузного экстракта и прочих материалов, применяемых в производственном процессе, численность населения, наличие квалифицированных кадров и учебных заведений.

Под данные критерии частично подходили сразу четыре района области: Энгельсский, Балаковский, Балашовский и Петровский. Расположение завода в каждом из представленных районов имело как свои преимущества, так и определенные недостатки. По совокупности факторов и их значимости инвестором был сделан выбор в пользу Балашовского района.

- В чем состоят главные преимущества и базовые показатели завода по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот «Саратовские биотехнологии»?

- Преимущества проекта состоят в глубокой переработке именно местного сырья в объеме 250 000 тонн пшеницы в год. Его плюсы - в создании более 500 новых рабочих мест, в отсутствии точных аналогов на территории Российской Федерации и СНГ, в развитии инновационных технологий, в снижении экологической нагрузки и нулевом уровне загрязнений. В целом выручка от деятельности предприятия составит более 9 миллиардов рублей в год. При этом более 850 миллионов рублей в год пойдет на местные налоги.

- Несомненно, сейчас многие наблюдатели задаются вопросом, почему же на федеральном уровне было принято решение о реализации столь крупного проекта именно в Саратовской области?

- Предпосылки создания завода в Поволжском регионе состоят в следующем. В Саратовской области общий сбор зерновых составляет порядка 4 - 6 миллионов тонн в год, что является важным фактором, так как пшеница в структуре себестоимости завода по глубокой переработке зерна для производства аминокислот занимает не менее 50 процентов. В регионе также имеются крупные химические производства.

Энергоресурсы также являются важным элементом успешности будущего завода. В районе размещения имеются свободные мощности по электроэнергии и газу, хотя и присутствует относительно высокая стоимость энергоресурсов. При этом в производстве критически важно качество питьевой воды и наличие источника воды, в частности, реки Хопер.

Одним из определяющих факторов успешности проекта являются перспективы сбыта производимой продукции. При этом близость доставки продукции до конечного потребителя особенно важна для крупнотоннажных продуктов. Как раз одним из преимуществ Саратовского региона является наличие крупных животноводческих комплексов – потенциальных потребителей перспективной продукции. Более того, здесь отмечается и близость к основным потребителям в других регионах.

В свою очередь, в качестве государственной поддержки предлагается обеспечение доступа к земельным ресурсам, создание благоприятных налоговых режимов, субсидии. Также немаловажным фактором является обеспеченность квалифицированными кадрами и образовательной инфраструктурой.

- А почему выбор пал именно на Балашовский район? В чем состоят преимущества размещения завода именно здесь?

- Балашовский район является лидирующим по сборам зерновых, и окружающие его районы Саратовской и Воронежской областей также обладают потенциалом сборов в общей сложности до 1,5 миллиона тонн в год. Имеется производство сахара и свободных объемов мелассы. Есть возможность обеспечения аммиаком из магистрального трубопровода, а также наличие производства серной кислоты в Саратовской области.

Среди преимуществ Балашовского района следует отметить и наличие свободных мощностей по электроэнергии свыше 60 МВт, и точки подключения на границе участка. Имеются свободные мощности газоснабжения (свыше 87 тыс. куб. м./час). Есть вода высокого качества, наличие свободных мощностей и резерва очистных сооружений. В ходе борьбы за проект был презентован свободный земельный участок в 50 гектаров, с перспективой его расширения. При этом участок удален от жилых построек.

Кроме того, критически важна логистическая доступность Балашовского района – федеральных автомобильной и железной дорог, а также его близость к крупным потребителям продукции. Ведь относительная близость ко всем определяющим сбыт регионам повышает перспективы сбыта продукции будущего завода.

Нельзя не сказать и о том, что в Балашове имеются учебные заведения, на базе которых возможно создание биотехнологических компетенций. А в качестве государственной поддержки на местном уровне выступает потенциал льгот по налогам на имущество и на прибыль.

- Какое сырье и в каких объемах будет использоваться на новом производстве?

- Предполагается, что объем переработки сырья, в расчете на пшеницу, составит 250.000 тонн в год. Наиболее эффективным сырьем здесь является пшеница – самая распространенная культура с максимальными сборами урожая, а также кукуруза, которую отличают более низкая цена в расчете на крахмал и более простая технология. Кроме того, в дело могут пойти меласса (отход от производства сахара), в силу дешевизны её можно использовать как источник сахара для производства биоэтанола, а также солома, что исключит сжигание соломы на местных полях, хотя расходы на её гидролиз существенно выше.

- А какой будет продуктовая линейка будущего завода?

- Производство предприятия диверсифицировано, основные виды продукции будут предназначены для животноводства, пищевой и лакокрасочной промышленности, для химических предприятий и НПЗ. Так, для животноводства будут производиться лизин-хлорид (55 000 тонн/год) и белковые кормовые добавки (55 000 – 60 000 тонн в год). Пшеничный крахмал (24 000 тонн в год) предназначен для пищевой промышленности. Глютен (20 000 тонн в год), предназначенный в основном на экспорт, пойдет в хлебобулочное производство и рыбоводство. В свою очередь, производство биоэтанола (25 000 тонн в год) ориентировано для лакокрасочной промышленности, химических предприятий и НПЗ.

- Сколько же будет стоить сие «удовольствие»?

- В общей сложности, объем капитальных вложений (инвестиций) в создание «с нуля» нового промышленного производства на балашовской земле составит порядка 254 миллионов евро (более 18,6 миллиарда рублей), включая НДС. Сюда входят проектирование и подготовка инфраструктуры, строительство элеватора и производственных площадок для производства лизин-хлорида, биоэтанола, для выделения крахмала, глютена и т.д. В целом инвестиционная фаза составит 33 месяца, и предположительно первая продукция (глютен, крахмал, биоэтанол) уже появится в начале 2021 года, а полностью завершится проект подготовки нового предприятия в третьем квартале 2021 года, когда будет запущена линия по производству лизин-хлорида.

- И теперь, пожалуй, один из главных вопросов – экологический. Каким образом на новом предприятии будет решаться проблема очистки отходов производства? Ведь после драматичных событий, связанных в недавнем прошлом с загрязнением Хопра отходами Аркадакского спиртзавода, сегодня экологическая проблематика воспринимается очень даже болезненно и остро…

- Исходя из требований действующего экологического законодательства РФ, будущий завод спроектирован таким образом, что его сбросы загрязняющих веществ будут практически нулевыми. Это означает, что на производственном комплексе предусматривается глубокая очистка производственных и хозяйственно-бытовых стоков на собственных очистных сооружениях. Технология очистки стоков разработана компанией Alfa-Laval. Подобные очистные сооружения успешно эксплуатируются как на европейских предприятиях, так и в России.

Учитывая высокую общественную чувствительность к данному вопросу, новый завод проектируется с максимальным вниманием к вопросам экологии и бережного отношения к природе. В частности, 27 марта 2019 года состоялась рабочая встреча с участием директора завода, администрации БМР, руководителя Западного территориального отдела Роспотребнадзора, представителя общественности, по результатам которой сняты текущие вопросы по экологической составляющей реализации проекта, даны разъяснения о санитарно-защитных зонах, водоотведении и очистных сооружениях.

- Какие же выводы сегодня, в начале пути, уже можно сделать относительно перспективности нового промышленного производства на прихоперской земле?

- Прежде всего следует отметить, что предлагаемый проект находится в русле Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации. Здесь будут применяться эффективные технологические решения мировых лидеров. Производимые продукты будущего завода являются востребованными и ликвидными, с высоким экспортным потенциалом. Утвержденный на Сочинском Международном инвестиционном форуме проект опирается на местную сырьевую, энергетическую базу, а также на кадровый потенциал района. Проекту будет присвоен статус крупномасштабного инвестиционного проекта, он является значимым не только для Балашовского района, но и для всей Саратовской области.

- Что ж, большое спасибо за интервью! Надеюсь, все планы сбудутся, и новый промышленный кластер позволит заметно повысить экономическую конкурентоспособность Балашовского муниципального района.

"БП" №№59-60 от 18 апреля.