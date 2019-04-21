Дебют на подмостках

В дни весенних каникул на сцене Балашовского драматического театра состоялся V Открытый фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Балашовские подмостки». Заявки на участие в V фестивале подали более 200 юных артистов и любителей художественного слова нашего и других муниципальных районов. Фестиваль становится площадкой для первых шагов дебютантов на большой сцене.

Наш корреспондент встретился с членом жюри фестиваля, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза театральных деятелей России, преподавателем филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашове О.Р. Майданюк и попросил её поделиться впечатлениями об этом событии.



- Ольга Романовна, V юбилейный фестиваль «Балашовские подмостки» состоялся в Год театра. Чем он отличался от предыдущих фестивалей детских и молодёжных коллективов?

- Прежде чем сказать об особенностях нынешнего фестиваля, коснусь предыстории. Идея проведения фестиваля принадлежит художественному руководителю Балашовского драматического театра Владимиру Николаевичу Попову. Он задумал детский фестиваль с прицелом на выявление талантливых детей, которые в будущем могут пополнить труппу театра. Тем более, что нам удалось в 2004 году на базе филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове открыть отделение актёрского искусства. Это отделение начало профессиональную подготовку актёров также по инициативе Владимира Николаевича. (В то время я была директором музыкального училища). Не буду рассказывать, каких усилий и длительных согласований с областными министерствами образования и культуры стоило руководству театра и филиала колледжа открытие отделения актёрского искусства. Прошли лицензирование, подготовили программы обучения. Первые студенты этого отделения: Денис Онищенко, Татьяна Болотникова, Денис Майданюк, Ольга Кириллова, Евгения Зимина, Владимир Мартынов, Александр Попов и другие, успешно закончив учёбу, затем театральный институт при Саратовской консерватории, стали ведущими актёрами театра, а некоторые уже занимаются преподавательской деятельностью. Открытие отделения актёрского искусства повлекло необходимость профориентационной работы. Так родилась идея детского театрального фестиваля. Его учредителями стали администрация Балашовского драмтеатра, управление образования и управление культуры Балашовского муниципального района и филиал Саратовского областного колледжа искусств. Оргкомитет фестиваля возглавила директор театра Татьяна Васильевна Чучкова. Открывая V фестиваль, председатель его жюри Владимир Николаевич Попов сказал, что участники первого фестиваля сегодня учатся на отделении актёрского искусства.

Теперь об особенностях V фестиваля. Традиционно он проходит по двум направлениям: конкурс мини-спектаклей и конкурс художественного слова. Впервые в этом году на фестивале было представлено цирковое искусство. Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Романтик» из Романовки показал репризы и выступление воздушных гимнастов на полотнах и сразил жюри высоким уровнем подготовки. Гран-при фестиваля дебютанты циркового искусства удостоены благодаря руководителю - актёру Балашовского драмтеатра Александру Ковалёву. Воздушных гимнастов подготовила Екатерина Волкова. Молодцы! Очень неожиданно. И сразу успех!

-Открытия случаются на каждом фестивале?

- Конечно! Фестивали, конкурсы, смотры для того и проводят, чтобы выявить талантливых детей, поддержать, развить их задатки, вырастить профессиональных артистов. Настоящим открытием фестиваля стал театральный коллектив «Артелька» со спектаклем по книге архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые». Студенты и преподаватели специальности «Сольное и хоровое народное пение» филиала Саратовского областного колледжа искусств под руководством Светланы Петровой и Марины Бесчётновой поставили спектакль о пронзительно трагических испытаниях, выпавших на долю послушниц Серафимо-Дивеевского моныстыря. От эпизодов противостояния монахинь разорению монастыря, песнопений члены жюри и зрители ощущали мороз по коже. Исповеди и притчи со сцены задевают за живое, побуждают думать о предназначении человека. Гран-при фестиваля «Артельке» присужден за спектакль в старшей возрастной группе. И, конечно, очень удивил нас «Театральный сундучок» - коллектив детского сада «Юбилейный». Спектакль с детьми подготовили Нина Ермолина и Екатерина Жевлакова. Они очень грамотно работают с малышами. Ребятишки не боятся большой сцены, органично живут в образах сказочных героев. Впервые на нынешнем фестивале выступили студенты актёрского отделения нашего филиала колледжа искусств.

- Выступление студентов в заключительной части второго дня фестиваля, на мой взгляд, стало по факту мастер-классом для всех участников.

- Да, студенты отделения «Актёрское искусство», выступавшие в номинации «Художественное слово», играли своё понимание поэзии и прозы. По сути каждый представил моноспектакль. Гран-при фестиваля жюри присудило Ивану Морозову и Розалии Мурадян. Ангелина Брюткина, Денис Ковешников, Никита Фоминов стали обладателями диплома первой степени, Яна Хачатрян – диплома второй степени. Дипломом фестиваля в номинации «Авторское исполнение» награждён Кирилл Захаров. Успех студентов, впервые выступивших на фестивале, - во многом заслуга преподавателя сценической речи Татьяны Болотниковой, кстати, выпускницы отделения «Актёрское искусство» филиала колледжа, актрисы БДТ.

- Ольга Романовна, жюри отметило хорошую подготовку участников в номинации «Художественное слово» в других возрастных категориях?

-Да, Гран-при в возрастной категории 17+ удостоена Екатерина Вершкова из театральной студии «Дар» Центра культуры Балашовского района, руководит студией Елена Пазовская. Диплом лауреата первой степени в возрастной категории 11-13 лет присуждён Арсению Овчаренко, воспитаннику творческого объединения Центра «Созвездие». Дипломами лауреатов разных степеней жюри отметило лучших участников конкурса во всех возрастных категориях. Для конкурса художественного слова была предложена тема малой родины. Со сцены звучали стихи Николая Палькина, Ивана Рябинина, Веры Непершиной, Владимира Попова, других авторов.

- Что можно сказать о жанрах представленных на фестивале работ?

- Спектакль «Тайна трёх сестёр» театрального коллектива Детской школы искусств №1 Балашова поставлен в жанре литературно-музыкальной гостиной. Сценическое воплощение жизни сестёр Гончаровых, истории любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина, гибели поэта на дуэли получилось эмоциональным и информационно насыщенным. Работа коллектива под руководством Елены Понкратовой отмечена дипломом лауреата третьей степени и дипломом в номинации «Удачные музыкальные находки».

- Жюри не оставило без внимания удачные работы начинающих актёров?

- Очень важно заметить и поддержать как участников фестиваля, так и их руководителей. Все участники фестиваля получили дипломы. Народный драматический театр-студия «Образ» из Ртищево со спектаклем «Пирог» отмечен дипломом в номинации «Лучшая мужская роль» за роль слуги. В номинации «Лучшая характерная женская роль» диплома удостоена исполнительница роли мачехи в спектакле «Золушка» театрального коллектива ДШИ №1 Балашова под руководством Елены Понкратовой.

-Будет ли у лауреатов и дипломантов V фестиваля возможность показать свои работы на других площадках?

- Как сказал Владимир Николаевич, все лауреаты, дипломанты фестиваля выступят на гала-концерте, который состоится 14 сентября этого года на открытии третьего межрегионального фестиваля «Театральное Прихопёрье». Фестиваль детских, юношеских и молодёжных театральных коллективов становится стартом творческой жизни для талантливых дебютантов. Так было. Участники первых фестивалей «Балашовские подмостки» стали студентами филиала колледжа искусств и артистами театра. Так будет.

"БП" №№59-60 от 18 апреля.