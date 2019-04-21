У городского совета ветеранов сменился председатель

В актовом зале администрации Балашовского муниципального района состоялась 10-я внеочередная конференция Балашовской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.



В работе конференции приняли участие около 100 делегатов от первичных отделений, а также приглашенные гости.

Участников ветеранской конференции приветствовал глава БМР П.М. Петраков.

Павел Михайлович отметил, что совет ветеранов сегодня является одним из ключевых партнеров администрации района в работе с гражданским обществом, и пожелал делегатам юбилейной конференции плодотворной работы.

С отчетом о деятельности Балашовской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в 2018 году выступила заместитель председателя городского совета ветеранов А.Н.Никитина.

В настоящее время городская ветеранская организация состоит из 100 первичных отделений и насчитывает более 10 тысяч человек.

Председатель ревизионной комиссии Т.В. Кобякова в своем отчете отметила, что работа совета ветеранов в прошлом году строилась в соответствии с Уставом организации, при строгом соблюдении финансовой дисциплины.

Самым активным членам организации глава БМР П.М. Петраков вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

На конференции были проведены выборные процедуры: доизбраны члены совета и президиума, избрано бюро совета.

Новым председателем совета ветеранов единогласно избран член Саратовского областного совета ветеранов С.В. Коннов.

Сергей Валентинович в особом представлении не нуждается. Он хорошо известен балашовцам по прежней работе. В свое время С.В. Коннов работал в горкоме ВЛКСМ, горкоме КПСС, администрации города и района, а в последние годы возглавлял ГУП «Саратовское БТИ». Его заместителем делегаты избрали Е.В. Панину, которая до 2017 года работала начальником балашовской налоговой инспекции.

В завершение работы новым председателем совета определены основные направления деятельности на ближайшие месяцы и годы: кроме текущей деятельности, это подготовка и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"БП" №№57-58 от 16 апреля.

