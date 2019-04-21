Государственные услуги в электронном виде - это быстро, надежно, удобно!

«Госуслуги» – единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), где у каждого гражданина есть возможность: узнать информацию о государственных и муниципальных услугах; заказать госуслуги в электронной форме; записаться на приём в ведомство; оплатить любым электронным способом штрафы Госавтоинспекции, судебные и налоговые задолженности, госпошлины, услуги ЖКХ и т.д.; оценить качество предоставления госуслуг.

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» оказывает более 80 государственных услуг жителям Балашовского района, причем половина из них оказывается в электронном виде, в том числе наиболее востребованные государственные услуги, такие как: выплата пособия на ребенка; выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; выдача справки о нуждаемости в государственной социальной помощи членам малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам; выплата ЕДВ ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; выплата ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан.

К сожалению, получатели мер социальной поддержки (пенсионеры, доноры, «чернобыльцы», инвалиды, многодетные семьи, получатели детских пособий и т.д.) Балашовского района редко используют электронные услуги портала «Госуслуги». В этой связи ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» разъясняет, как воспользоваться услугами.

Для начала надо зарегистрироваться. Для регистрации на портале «Госуслуги» необходимы следующие документы: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), мобильный телефон или электронная почта и устройство с доступом к сети Интернет (самостоятельно) или в ГКУ СО УСПН Балашовского района.

Как зарегистрироваться на портале «Госуслуги»:

1. Регистрация.

Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Вы будете перенаправлены на страницу «Регистрация».

Зарегистрируйтесь на портале: введите ФИО и номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

2. Ввод данных

После регистрации вы будете автоматически перенаправлены в личный кабинет. Если этого не произошло, зайдите в личный кабинет по паролю, который указали на 1 этапе.

Заполните все необходимые данные паспорта и СНИЛС. Проверка ваших данных займет некоторое время (от 5 минут).

3. Подтверждение личности (учетной записи).

Подтвердите регистрацию на портале при личном посещении центра обслуживания (не забудьте взять паспорт и СНИЛС):

- лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания (ГКУ СО УСПН Балашовского района, МФЦ и т.д.)

- онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет - и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);

- почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.

Неавторизированные пользователи портала могут получать только общую справочную информацию о порядке предоставления услуг органами федеральной, региональной или муниципальной власти, копировать бланки соответствующих заявлений для последующего заполнения, а также получать услуги, не требующие однозначной идентификации пользователя (уплата штрафов, налогов, пошлин).

Если вам ещё не совсем понятно, то специалисты управления социальной поддержки населения окажут помощь в регистрации на портале «Госуслуги». Для регистрации онлайн понадобится: паспорт гражданина РФ, СНИЛС и мобильный телефон. Мы находимся по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 16А, каб. № 11,телефоны для справок: 3-02-13, 3-16-66.

"БП" №№57-58 от 16 апреля.