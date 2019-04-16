Депутаты возьмутся за метлы, грабли и лопаты

В рамках федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Чистая страна» Балашовским местным отделением партии будут проведены субботники на территории района.



19 апреля, в границах своих населенных пунктов, на благоустройство мест массового отдыха населения выйдут представители партийного актива, депутаты, состоящие во фракциях партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», во всех шестнадцати муниципальных образованиях. Также в субботнике примут участие депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Балашовского муниципального района и представители местного политического совета партии. В ходе уборки будут проведены работы по санитарной очистке улиц, парков и скверов.