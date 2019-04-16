140-летию уголовно-исполнительной системе России посвящается...

В марте нынешнего года исполнилось 140 лет уголовно-исполнительной системе России. По этому поводу в МУК «Центр культуры БМР» прошло торжественное мероприятие.



С профессиональным праздником сотрудников двух пенитенциарных учреждений, расположенных в нашем городе: тюрьмы и ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области, поздравили их руководители: начальник ФКУ Тюрьма УФСИН России по Саратовской области Э.Р. Зейналов и временно исполняющий обязанности начальника ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области А.В. Пармузин.

С приветственным словом к собравшимся обратился и глава БМР П.М. Петраков.

Как водится, в этот день в адрес виновников торжества звучало много поздравлений и добрых пожеланий. Особых слов благодарности удостоились ветераны службы. Наиболее отличившиеся сотрудники учреждений были удостоены ведомственных наград и ценных подарков.

Свой подарок юбилярам в виде красочного концерта приготовили и лучшие творческие силы города. Со своими номерами на сцене ЦК в этот день работали: Анастасия Мельникова, Андрей Конаныхин, Екатерина Заварзина, Юлия Шилкина, Константин Брыль (рук. Т. Плотникова), образцовый хореографический ансамбль «Туесок» (рук. заслуженный работник культуры РФ Н.Б. Макеева), Денис Савченков, заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька» (хормейстер заслуженный работник культуры РФ М.В. Бесчетнова, балетмейстер заслуженный работник культуры Н.Б. Макеева). Бурными аплодисментами зал встретил дуэт: Евгения Огаркова (сотрудник ФКУ Тюрьма УФСИН России по Саратовской области) и Максима Селифанова (пенсионер уголовно-исполнительной системы).



"БП" №№53-54 от 9 апреля.