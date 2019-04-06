Об организации в Балашове праздничного шествия 9 мая, посвященного 74-й годовщине Великой Победы

Администрация Балашовского муниципального района приглашает предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, политические партии, общественные организации 9 мая 2019 года принять участие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы. Намечен маршрут движения (по улице Карла Маркса), порядок шествия и места построения колонн.



Участникам шествиям до 20 апреля необходимо представить в районное управление культуры, спорта и туризма комментаторский текст. Текст должен отражать все исторические данные об участии организации, ее работников в Великой Отечественной войне. Также следует указать в тексте о наличии автомобиля в колонне с его описанием. Колонна желательно должна включать в свой состав не менее 100 человек, быть празднично оформлена, иметь свой логотип – название организации.

В целях безопасности проведения мероприятий будут задействованы полиция, пожарная служба, предусмотрено дежурство скорой помощи.

Построение колонн 9 мая с 9.00 до 9.30 часов по улице Ленина от улицы Гагарина до улицы Советской и по улице Советской от улицы Ленина до улицы К.Маркса. Начало митинга в 10.00 часов, начало шествия – 10.30 часов.

Дополнительную информацию можно получить в управлении культуры, спорта и туризма по телефону: 4-66-54. Контактные лица: Маштаков Павел Анатольевич, Кучмина Людмила Васильевна.

