Депутат помог финалисту педагогического конкурса

В адрес депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова обратились представители районного комитета профсоюзной организации работников народного образования Балашовского района с просьбой о материальной поддержке финалиста регионального конкурса «Педагогический дебют», который примет участие во всероссийском этапе.



Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» проходит при организационной поддержке Ассоциации лучших школ России и Комитета по социальной политике Государственной Думы РФ.

Материальные средства, необходимые для оргвзноса, проезда и проживания участника федерального этапа конкурса, были незамедлительно переданы Игорю Архипенко – молодому педагогу-психологу, работающему в дошкольном образовательном учреждении г. Балашова «Одуванчик».

«Очень рад, что мои поездка и участие в финале конкурса состоятся благодаря помощи депутата Саратовской областной думы Сергея Борисовича Суровова! Приятно, что в нашем районе работает такой неравнодушный и чуткий человек, которому искренне близки темы образования и культуры, который всегда готов помочь в любых творческих и профессиональных начинаниях, поддержать любые проекты молодых педагогов!» – отметил Игорь Архипенко.

"БП" №№51-52 от 4 апреля.