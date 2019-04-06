П.М. Петраков: "Главное не успокаиваться и не останавливаться..."

Глава БМР П.М. Петраков продолжает рабочие поездки по муниципальным образованиям района. Свой очередной рабочий визит он совершил в Репинское МО.



Осмотр объектов социальной сферы села глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, глава Репинского МО В.П. Кондрашов и сопровождавшие их руководители структурных поздравлений районной администрации начали с МДОУ «Детский сад «Зернышко». Это довольно крупное и современное дошкольное учреждение. Его посещают около 80 разновозрастных малышей. Первое, что бросается в глаза во дворе детского сада, – это новенькая, буквально только что смонтированная котельная. Вообще, в районе некоторое время назад было принято принципиальное решение о переводе детских садов и школ (где это технологически возможно) с электрического отопления на газовое. В детсаду села Пады, где такая же представительная делегация побывала недавно, уже перешли на подобную котельную, и, по отзывам тамошних работников, не могут нарадоваться.

Павел Михайлович с удовлетворением отметил, что за тот год, что прошел с момента прошлого визита в Репное, в данном учреждении произошли вполне серьезные подвижки к лучшему. Сегодня здесь стоит новая котельная, вставлены пластиковые окна, отремонтирована кровля… Остается, правда, вопрос с канализацией, но, надо думать, и этот вопрос в ближайшее время будет благополучно решен, тем более, что П.М. Петраков взял его на личный контроль.

Увы, не столь радостная картина открылась гостям в местном фельдшерско-акушерском пункте. Приспособленное под ФАП помещение едва ли отвечает даже минимальным требованиям, предъявляемым к помещениям лечебных учреждений. Конечно, заведующая ФАПом С.А. Козлова со своими сотрудниками пытается, как может, поддерживать здесь порядок, чистоту, температурный режим и т.д. Но, похоже, что подобных усилий все-таки недостаточно, и придется решать вопрос о переводе этого, безусловно, очень важного соцобъекта в какое-то иное, более подобающее помещение. Как вариант высказывалось предложение о переводе его под крышу Дома культуры.

Заглянули гости и в местную школу. Данная школа - одна из самых лучших в ряду сельских школ как по материально-техническому оснащению, так и по профессиональной подготовленности работающих здесь учителей. И все-то здесь хорошо, кроме, пожалуй, одного – Репинская школа является единственной в районе, где, учебный процесс до сих пор осуществляется в две смены. Однако вскоре все должно измениться. Уже выполнена проектно-сметная документация, проведена экспертиза проекта пристройки к основному корпусу здания школы. Так что местным ребятишкам осталось недолго «грызть гранит науки» в две смены.

Ну, а завершился рабочий визит главы БМР в с. Репное традиционной встречей с местными жителями, которая состоялась в репинском Доме культуры.

Как водится, сначала глава Репинского МО В.П. Кондрашов доложил землякам об исполнении местного бюджета в 2018 году и за истекший период года нынешнего.

Говоря о своем впечатлении от увиденного в Репном в ходе нынешнего визита, глава БМР П.М. Петраков отметил, что, на его взгляд, перемены в селе, что называется, очевидны.

«Репное вместе со всем районом движется перед, - подчеркнул Павел Михайлович. – Конечно, хотелось бы, чтобы это продвижение вперед было быстрее, хотелось бы, чтобы перемен к лучшему было больше, чтобы они были более отчетливыми. Но пока так. Главное – не успокаиваться и не останавливаться…».

"БП" №№51-52 от 4 апреля.

