Есть такая профессия - нести людям культуру

25 марта в России отметили профессиональный праздник людей, выбравших делом своей жизни служение культуре в самом широком понимании этого слова. А накануне в МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого, собственно, и чествовали виновников торжества.



Открыл мероприятие начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов, который не только поздравил коллег и подчиненных с профессиональным праздником, но и подвел своеобразные итоги работы учреждений культуры Балашовского муниципального района в минувшем году, а также наметил перспективы этой работы в 2019 году.

Работников учреждений культуры с профессиональным праздником также поздравили глава БМР П.М. Петраков, председатель Собрания депутатов Балашовского района А.Г. Рыжков, глава МО город Балашов В.И. Якубович…

Как справедливо отметил Павел Михайлович, обращаясь со словами поздравления к работникам сферы культуры: «Довольно непривычно видеть вас, уважаемые друзья, сидящими в зале в качестве зрителей. Ведь обычно происходит с точностью до наоборот. Тем приятнее сегодня, стоя на этой сцене, поздравить вас с этим замечательным профессиональным праздником. Пожелать вам счастья, крепкого здоровья, творческих успехов, чтобы вы долго-долго нас радовали новыми постановками, песнями, танцами…».

Как водится, лучшие представители сферы культуры в этот день были отмечены многочисленными заслуженными наградами. Им, в частности, были вручены почетные грамоты и благодарности министерства культуры Саратовской области, администрации Балашовского муниципального района, благодарственные письма председателя Собрания депутатов БМР, почетные грамоты главы МО г. Балашов и управления культуры, спорта и туризма администрации района.

Разумеется, не обошлось и без подарка. Приятным сюрпризом для всех работников культуры нашего района стала праздничная программа, которой их поздравили артисты Саратовского академического театра оперы и балета.

"БП" №№51-52 от 4 апреля.