При поддержке Сергея Суровова прошел волейбольный турнир

В с. Большой Карай Романовского района Саратовской области при поддержке депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова прошли полуфинальные и финальные игры III районного турнира по классическому волейболу среди женских команд.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: I место – команда «Стрелки» (Большекарайское МО), II место – «Ника» (Романовское МО) и III место – команда «Надежда» (ДЮСШ с. Большой Карай).

Все участники турнира были награждены медалями, памятными вымпелами, мячами и дипломами от парламентария, а команда-победитель получила главные призы – переходящий кубок и комплект волейбольной формы.

"БП" №№51-52 от 4 апреля.