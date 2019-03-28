Праздник тех, кто делает нашу жизнь уютнее, теплее и светлее...

В России отметили профессиональный праздник людей, делающих нашу жизнь удобнее, теплее, светлее, попросту комфортнее. А накануне в МУК «Центр культуры БМР» состоялось большое торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.



Сотрудников коммунальных служб и ведомств с их профессиональным праздником пришли поздравить глава БМР П.М. Петраков, председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, глава МО город Балашов В.И. Якубович…

Все выступавшие справедливо подчеркивали, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства по праву относят к отрасли жизнеобеспечения. На плечах сотрудников этих предприятий лежит огромный груз ответственности за обеспечение комфортных условий проживания людей, стабильную и бесперебойную работу огромного массива предприятий, учреждений, включая и так называемые объекты социальной сферы: больницы, школы, детские сады. Не менее важную функцию несут, конечно, и предприятия бытового обслуживания населения. А потому наряду с многочисленными словами поздравлений и добрых пожеланий, как водится, была еще и довольно длительная процедура награждения лучших из лучших представителей отрасли почетными грамотами и другими ведомственными наградами и знаками отличия.

Свой подарок виновникам торжества подготовили и местные артисты. Перед собравшимися с музыкальными номерами выступили театральная студия «Дар» (руководитель Олеся Струлёва) и Виктория Спиридонова, Араксия Саркисян, Яна Панкратова, танцевальный коллектив «Крылья» под руководством Екатерины Загорняковой, Николай Загудаев, Ангелина Горбунова, солистка вокального ансамбля «Поющие сердца» (руководитель Т.С. Емельянова) Дарья Матыцына, народный фольклорный ансамбль «Горница» (руководитель Елена Козлова), солист клуба «Привал» Владимир Быхов, Т. Захарова (работник ЗАО «Бытсервис») и В. Борисов, танцевальный коллектив «Энергия» (руководитель И. Камышенкова), Лев и Злата Удинские (студия спортивного бального танца «Реверанс»), Ольга Конобеевская.

"БП" №№47-48 от 28 марта.

