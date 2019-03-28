Магия сцены

Нынешний год объявлен в России Годом театра. 13 декабря прошлого года на сцене театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле – первого профессионального театра в России - состоялась церемония открытия Года театра. В этот же день любители театрального искусства нашего города были приглашены на открытие Года театра в Балашовский драматический театр, который незадолго до этого торжества отметил свой 100-летний юбилей. О том, что Год театра даст нашему городу и балашовцам, мы беседуем с художественным руководителем Балашовского драматического театра В.Н. Поповым.



- Владимир Николаевич, с открытием новой сцены нашего театра в 2017 году жизнь в городе, по моим ощущениям, стала более интересной, позитивной. Как это новоселье изменило работу театра?

- Новое здание театра на 300 мест даёт нам возможность ставить спектакли уровнем выше, по сравнению со старой сценой. Хотя замечу, что спектакли на старой сцене не были слабее нынешних. Труппа одна и та же, требования к артистам и постановочной группе не изменились. Просто на ту сцену не умещались спектакли с участием 20-30 человек, там и двенадцати было тесно. И технические возможности на новой сцене совершенно другие. И, конечно, Федеральная программа помощи театрам малых городов позволила ставить спектакли материалоёмкие, затратные. Это очень важно, поскольку после развала СССР нам ни разу не выделяли постановочные средства. На проектный спектакль «Ночь перед Рождеством» мы получили 800 тысяч рублей. Костюмы, реквизит, использование возможностей светодиодного экрана, конечно, привлекают зрителя. Именно эта задача нам и поставлена при выделении денег – привлечь на спектакли как можно больше людей, которые не ходили в театр. У нас это получается. Мы не ставим вещи, на которые придёт 300 человек элиты, и на этом жизнь спектакля закончится. Наша цель сделать спектакли, наполненные смыслом, с моментами отдыха и эстетического удовлетворения. Много эмоциональных затрат, переживаний вызывает у зрителя спектакль «Вожак». В нём немало эпизодов, которые царапают сердце, бередят душу и близки нашему зрителю. Сегодня, когда каждый день приносит неприятные сюрпризы и у людей нет уверенности в завтрашнем дне, как это было раньше, когда ходили и на комедии, и на трагедии, и на мелодрамы, зритель выбирает спектакль, где можно отдохнуть, и осуждать его за это нельзя: денег на приём к психологу или к психотерапевту нет. А найти приемлемую сумму на спектакль, который даст заряд положительных эмоций на неделю… Почему нет? Поэтому мы будем пересматривать свою позицию в репертуарном плане.

- На мой взгляд, заметным событием в культурной жизни города в конце минувшего года стал спектакль «Мужчины не танцуют стриптиз», на премьеру которого приезжал автор Борис Бужор. Судьбы людей в постсоветский период, наверное, очень болезненный и непростой материал для постановки?

- И смех, и слёзы одновременно, и вопрос «Что же мы делаем?» в припеве финальной песни, написанной Анной Самсоновой, всё это в традициях русской культуры. Стоило бы нам развернуть постановку в сторону стриптиза – это как по кромке лезвия ножа идти - и теряется весь смысл. Работа над спектаклем шла трудно. Ведь после ухода Дэна из бригады Гоша в растерянности спрашивает у оставшихся: «Что же мы будем теперь делать?». Сталевары – люди суеверные, бригада всегда состоит из пяти человек, которые знают друг друга лучше, чем родственники, потому что в металлургическом производстве высока смертность. Если один не сработал, второй погиб. Без пятого бригаде никак хоть в цеху, хоть в стриптизе. И на время отсутствия Дэна на сцене появляется пятый танцор, потому что эти люди верят в игру чисел. В репетиционном периоде спектакль не складывался до тех пор, пока не удалось ощутить в игре актёров настоящую мужскую дружбу. Как только внутри спектакля сложилась крепкая бригада, обозначилась вера друг в друга – всё стало получаться в том ключе, в каком надо: не стриптиз ради стриптиза, а ради спасения семьи, ради спасения жизни. Не хочется пустые спектакли выпускать. Я через 90-е годы прошёл, когда жил в Братске. Запомнил приличную старушку в чистом пальто, которую увидел в автобусе. Пенсионерка, пропахавшая всю жизнь, ехала в кафе, где работала её соседка Катя, которая собирала после банкета всё оставшееся, чтобы накормить пожилую женщину. Это воспоминание об унижении приличного человека до сих пор подкатывается комком к горлу. Думаю, период ограбления, обнищания народа в 90-е годы будет исследован историками. А когда страшное время уже пережито, можно и улыбнуться, и посмеяться, но душу оно всё равно корябает.

- С этим спектаклем театр недавно был на гастролях в Тамбове, куда автор пьесы Борис Бужор приезжал вместе с актёрами своего театра из Липецка. Как они оценили вашу работу?

- Они не ожидали такого успеха от муниципального театра. Нередко наши коллеги из областных театров, получая деньги на постановки, изобретают велосипед, утверждая, что низкая посещаемость театра оттого, что зритель не дорос до их планки. У меня был хороший педагог, который говорил: «Сначала попробуй подняться до планки зрителя, а потом о своей планке поговоришь». И я всегда говорю своим актёрам: «В зале всегда найдётся тот, кто умнее вас». Контакт артиста со зрителем и отдача энергии со сцены, а потом обратно в конце спектакля из зала артистам – это и есть театр. Залы некоторых театров в Саратове наполняются наполовину или на треть. И при этом высокую посещаемость спектаклей в нашем театре деятели театрального искусства из областного центра объясняют постановкой дешёвых кассовых спектаклей. Удобное объяснение для тех, кто пренебрегает доверием зрителя. Я говорил и буду говорить, что буду ставить кассовые вещи и буду слушать, что говорит зритель.

Окончание в "БП" №№47-48 от 28 марта.