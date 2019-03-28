Посетили благотворительный спектакль

При поддержке депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова в Балашовском драматическом театре прошел благотворительный спектакль, приуроченный к Международному женскому дню.



Постановку пьесы драматурга Михаила Старицкого «За двумя зайцами» в преддверии 8 Марта посетили более 300 жительниц Балашова и Романовки – членов общественных советов, городских и районных ветеранских организаций. Также для более комфортной поездки из Романовки в Балашов парламентарий организовал транспорт для зрителей спектакля.

«Большое спасибо Сергею Борисовичу Суровову за такой прекрасный подарок. Мы испытали огромное удовольствие и получили заряд положительных эмоций от просмотра этого замечательного спектакля! Мы ежегодно получаем подарки от нашего депутата на Новый год, Пасху, ко Дню защитника Отечества, на 8 Марта и по другим торжественным случаям. И это замечательная традиция, которая позволяет нам приобщаться к культурной и общественной жизни района», – отметила председатель ветеранской организации Романовского района Мария Дружина.

"БП" №№47-48 от 28 марта.