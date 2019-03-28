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Четверг, 28 марта 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Прощай, зима! Добро пожаловать, весна!

Традиционные масленичные гулянья, которые венчали собой предшествующую им Масленичную неделю, прошли 10 марта на городской площади Балашова. Видимо, по аналогии с набирающим год от года все большую популярность Открытым фестивалем казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре» организаторы нынешних народных гуляний на центральной площади города, не мудрствуя лукаво, решили назвать праздничное действо «Масленичным разгуляем».
 

И название это, надо признать, вполне объективно отражало то, что происходило в воскресный день на главной площади нашего города.  Во всяком случае, такого количества балашовцев и гостей  города  в это, прямо скажем, не слишком ласковое время года она (площадь) не видела довольно давно.
Уже с раннего утра здесь была организована праздничная сельскохозяйственная ярмарка, где можно было приобрести продукты, что называется, от производителя.
Своеобразной изюминкой нынешнего празднования Масленицы стал объявленный накануне конкурс кукол «Сударыня Масленица-2019», в котором приняли участие коллективы дошкольных образовательных учреждений, ряда школ, Центра «Созвездие», средних специальных учебных заведений, а также Балашовского института СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Причем торжественное шествие художников-мастеров и художниц-мастериц со своими необычными и в то же время весьма симпатичными творениями превратилось в отдельный  яркий и незабываемый номер праздничной программы.
В рамках мероприятия состоялась и церемония награждения участников и победителей конкурса. Все участники конкурса были отмечены дипломами, а победители получили ценные подарки от администрации Балашовского муниципального района.
А тем временем на сцене развлекали почтенную публику лучшие творческие силы Балашовского района: народный ансамбль песни и танца «Хопёрская вольница» (рук. А.Сидорова), ансамбль казачьей песни «Исток» (рук. Т.Мельникова), фольклорные коллективы «Веретёнце» и «Забавушка» (рук. И.Селифанова и Т.Щербакова), «Лазоревый цвет» (рук. Н.Мещерякова), «Горница» и «Светёлка» (рук. Е.Козлова), «Ладушки» и народный ансамбль русской песни «Дубрава» (рук.  Е.Тернова), заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька» (хормейстер М. Бессчётнова)…
И пока одни участники праздника  с удовольствием дружными аплодисментами приветствовали все новых артистов, выходящих на сцену, те, кто помоложе да посноровистее, не теряя времени даром, пробовали себя  в различных конкурсах. Тем более, что продемонстрировать удаль молодецкую здесь было где.  Хочешь, лезь на ледяной столб за призом (кстати сказать, призы там разобрали в этот раз  довольно быстро); хочешь, на спортивной площадке  в рамках «Молодецких потех» выжимай тяжеленную гирю или борись на руках (подозреваю, что у нас нашлось бы немало желающих поучаствовать  в еще одной стародавней забаве наших предков, практиковавшейся, между прочим, как раз на Масленицу, - кулачных боях, в том числе и стенка на стенку. Но, увы и ах, пока без этого). 
Те же, кто не столь силен физически, но крепок желудком, налегали на блины, благо, этого добра здесь было хоть отбавляй. К тому же среди производителей блинов тоже был устроен своеобразный конкурс, который так и назывался «Самый вкусный блин». Всем желающим предлагалось  в течение получаса попробовать по блину от различных производителей и соответствующим образом проголосовать.
Как всегда, гостеприимны были местные казаки, устроившие в своем курене не только угощение ароматными блинами  с горячим чаем, но и свои казачьи забавы.
Ну, и, разумеется, катание на лошадях, куда же без них. Дети, особенно малыши, были просто счастливы прокатиться на лошадке.
А уж когда подоспело время сжечь чучело Масленицы и тем самым проводить, наконец, зиму, среди всей огромной толпы народа, похоже, не нашлось ни одного, кто сожалел бы об уходящей зиме.  Да и то правда, как-то уж очень тяжело дались нам всем эти зимние месяцы. А потому «Гори, гори ясно, чтобы не погасло…».
Прощай, зима! Добро пожаловать, весна!
"БП" №№45-46 от 26 марта.