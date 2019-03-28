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Четверг, 28 марта 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Чудесный день Восьмое Марта"

Так называлась красочная концертная программа, которая состоялась в стенах МУК «Центр культуры БМР» накануне Международного женского дня. 
 

К представительницам прекрасной половины населения Балашовского района с теплыми поздравлениями с праздником обратились глава БМР П.М. Петраков и глава МО город Балашов В.И. Якубович.
Свои поздравления в виде концертных номеров подготовили женщинам Балашовского района и звезды местной эстрады: Николай Загудаев, Юлия Шилкина, Екатерина Заварзина, а также участники хореографической студии «Крылья» (рук. Е. Загорнякова), хореографической группы заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька» (балетмейстер Н. Макеева)…
Однако при всем уважении к талантам наших замечательных местных артистов, главным подарком  в этот день все же следует признать концертное выступление одного из самых ярких артистов  не только российской, но еще и советской сцены народного артиста СССР Л.А. Сметанникова.
Леонид Анатольевич давно пользуется любовью балашовской публики. И чувство это, похоже, взаимно, потому что маэстро никогда не отказывает себе в удовольствии при первой же возможности вновь посетить Балашов и выступить перед его жителями. Специально для балашовских женщин, девушек, девочек Леонид Анатольевич исполнил несколько своих самых известных песен.
Публика была в восторге.
"БП" №№42-44  от 21 марта.