Лыжный марафон: стиль балашовский

На редкость солнечная погода. Лёгкий морозец уходящей зимы. Незабываемые красоты дивного соснового бора, расположенного близ села Репное. Много-много лыжников, одетых в разноцветные костюмы, шустро скользящих по лыжному мосту над знаменитым лыжным стадионом… Что и говорить, по-настоящему ярким, радостным и жизнеутверждающим получился антураж балашовского лыжного марафона «РегионАгроСервис», ставшего продолжением наших лучших лыжных турниров.



Как и в прошлые годы, нынешнее состязание собрало под свои знамена очень многих любителей столь непростой лыжной дисциплины, коей является забег на марафонскую дистанцию. Чтобы продышаться на лыжне, почувствовать непередаваемый вкус марафонских нагрузок и основательно «закислить» свой организм, в Балашовский район приехали спортсмены из Нижнего Новгорода и Пензы, Саратова и Краснодара, Борисоглебска (Воронежская область), Сердобска и поселка городского типа Колышлей (Пензенская область). Всего на старт популярной гонки вышли порядка 120 поклонников зимнего спорта №1.

Как всегда, возрастной спектр участников соревнований находился в диапазоне: от начинающих юношей до седовласых ветеранов. Более того, на старт вышли лыжники, бравшие призы на крупнейших всероссийских турнирах, мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера, перворазрядники. Всё это говорило о довольно высоком статусе спортивного праздника, состоявшегося на излете зимы под Балашовом.

Надо отметить, что программа состязаний, в зависимости от возрастной категории, предполагала определенный набор супердлинных лыжных дисциплин. К примеру, молодые лыжники (от 16 до 18 лет) и женщины соревновались на 30-километровой дистанции. В свою очередь для мужчин, входящих в возрастную группу от 19-летнего возраста и старше, предполагалась легендарная 50-километровая дистанция. При этом свои марафонские километры лыжники «накручивали» свободным («коньковым») ходом по 10-километровой лыжне.

А стартовали лыжные «баталии» по традиции красиво и оригинально - главный судья соревнований А.И. Ковалёв отправил на дистанцию «виновников торжества» посредством запуска осветительной ракеты. И для многих настал момент истины – лыжный пелетон со старта дружно рванул в гору с лыжного стадиона. При этом каждому участнику гонки нужно было терпеть, стараться и работать, работать, работать…

А потому многие любители лыжных прогулок, побывавшие в тот день в заснеженном сосновом бору, смогли стать свидетелями замечательного действа, где были и многочасовой лыжный «спарринг» на высоких скоростях, и напряжение спортивной борьбы. Спортсмены демонстрировали почтенной публике отменную технику и незаурядную волю к победе. Ну, а победили, как и положено, сильнейшие. При этом призовые места распределялись в абсолютном зачете, а также учитывались достижения лыжников в каждой возрастной группе.

Так, первое место в абсолютном зачете на марафонской 50-километровой дистанции выиграл перворазрядник из Саратова Станислав Якубович. Вторым призером стал саратовский мастер спорта Алексей Сороколадов. Третьим финишировал представитель пензенского ЦСП, мастер спорта Михаил Лутков.

В абсолютном зачете среди женщин на дистанции 30 километров победила мастер спорта международного класса Светлана Хвастункова. На вторую ступень пьедестала почета поднялась мастер спорта Анастасия Халиуллина. Третье место заняла Елена Петрова. Все они представляли Саратов. В то же время среди юношей на 30-километровой дистанции отличились Илья Халамовский, Вадим Подусков и Андрей Матвеев (все из Саратова).

Между тем среди балашовских лыжников, достойно выступивших в своих возрастных категориях на 50-километровой дистанции, необходимо отметить таких спортсменов, как мастер спорта Александр Петухов (второе место; возрастная группа 45 – 49 лет), Алексей Саяпин (третье место; 45 – 49 лет), Алексей Чиченков (третье место; возрастная группа 35 – 39 лет); Олег Колесников (третье место; 40 – 44 года), Михаил Масленников (четвертое место; 30 – 35 лет); Валерий Щербаков (четвертое место; 55 – 59 лет); Сергей Масленников (пятое место; 45 – 49 лет). В свою очередь Людмила Пыркова, которая в недавней областной гонке «Лыжня России -2019» заняла шестое место, на сей раз в абсолютном зачете была четвертой, а в своей возрастной группе 30 – 39 лет взяла почетное третье место.

Как отметил после финиша второй призёр марафонской гонки в своей возрастной номинации Александр Петухов, соревнования прошли просто отлично. Судейство, осуществлявшееся под руководством А.И. Ковалева, было безупречным. Порадовали и многочисленные болельщики, и уникальная, душевная атмосфера спортивного праздника. При этом, по словам известного лыжника, многие трассы в других регионах России могут позавидовать нашей лыжне, качественно подготовленной к марафону Балашовской федерацией лыжного спорта.

Словом, традиционный лыжный марафон прошел на высоком уровне. И в том, что нынешний турнир получился столь качественным и престижным, есть заслуга и его главного спонсора ООО «РегионАгроСервис» (директор Дмитрий Алексеевич Шабаров), основательно поддержавшего соревновательный проект.

Пожалуй, сегодня стоит сказать и о том, что традиционно участвовавший в балашовских лыжных марафонах саратовский чемпион мира и Европы по зимнему триатлону Дмитрий Брегеда на сей раз не смог приехать к нам. Поскольку именно в этот день он боролся за золото на чемпионате Европы по зимнему триатлону. И, надо сказать, уверенно победил!

Что ж, до новых встреч на балашовской лыжне!

"БП" №№35-36 от 7 марта.