"Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна..."

23 февраля в России отметили один из самых почитаемых профессиональных праздников – День защитника Отечества.



К слову сказать, этот праздник в нашей стране едва ли не самый старый, и с течением времени он все больше приобретает своеобразную гендерную окраску, превращаясь в… праздник мужчин. Хотя, учрежденный в честь первой победы Красной армии под Псковом и Нарвой (1918 г.), в советский период нашей страны он был известен как День советской армии и военно-морского флота. Если же учесть, что сегодня в различных силовых структурах, начиная от Вооруженных сил и заканчивая правоохранительными органами, все больше мест и должностей занимают представительницы прекрасной половины населения нашей страны, то можно смело утверждать, что 23 февраля - профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению и защите Отечества (заметим в скобках, мужчин и женщин).

В МУК «Центр культуры БМР» состоялось традиционное торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества.

Зрительный зал ЦК был заполнен практически до отказа.

Открыли концертную программу представители Балашовского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Мирослав Мазалов, исполнившие песню «Мы - армия народа!».

Всех защитников Отечества с профессиональным праздником со сцены Центра культуры в этот день поздравили глава БМР П.М. Петраков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, руководитель Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Боевое братство» С.Д. Загорняков, военный комиссар г. Балашов, Балашовского и Романовского районов подполковник Ю.А. Моисейченко…

Кроме слов поздравлений и наилучших пожеланий, большая группа бывших воинов-интернационалистов с формулировкой «За успешное выполнение боевых задач в Афганистане, активную деятельность по социальной защите и оказанию помощи ветеранам, инвалидам и членам семей погибших, за значительный вклад в развитие ветеранского движения, развитие ветеранской дружбы, сотрудничество, взаимопомощь, активное участие в деле патриотического воспитания молодежи и духовного возрождения России» получила из рук главы района П.М. Петракова юбилейные медали «30 лет завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане».

Кроме того, троим инвалидам войны в Афганистане, а также вдовам погибших в ДРА воинов наряду в медалями были переданы и подарки от губернатора Саратовской области В.В. Радаева.

Символично, что здесь же, после церемонии награждения, прошла и другая церемония. Вновь принятым членам ВООВ «Боевое братство» были вручены членские билеты. Такая вот преемственность поколений.

Свои поздравления всем защитникам Отечества передал и депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов. Его поздравительный адрес зачитала руководитель общественной приемной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» О. Остапенко.

Участники мероприятия почтили светлую память погибших при исполнении воинского долга минутой молчания.

Однако жизнь продолжается. Продолжилось и чествование защитников Отечества. Свой подарок виновникам торжества приготовили лучшие солисты и творческие коллективы Центра культуры. В этот день на сцене ЦК работали Екатерина Заварзина, Юлия Шилкина, Андрей Конаныхин, ветеран Вооруженных сил полковник запаса Валерий Борисов, Николай Загудаев, Константин Брыль, танцевальный коллектив «Первоцвет», народный ансамбль песни и танца «Хоперская вольница» и другие замечательные артисты.

"БП" №№33-34 от 5 марта.

