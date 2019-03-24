При поддержке депутата прошел традиционный Сретенский бал

В Балашове при поддержке депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова состоялся V традиционный Сретенский бал, приуроченный к празднованию Всемирного дня православной молодежи.



Участниками танцевального конкурса в этом году стали школьники, студенты, молодые педагоги образовательных организаций города и района.

Стоит отметить, что список бальных танцев меняется ежегодно. За последние 5 лет участники бала исполняли польку, менуэт, кадриль и другие. В этом году конкурсанты продемонстрировали свои таланты в таких танцах, как павана, сударушка, вольта, падеграс и вальс.

«Все эти годы остаются неизменными главные задачи и непреложные ценности этого замечательного мероприятия, ставшего уже традиционным для нашего района, – это духовное и нравственное воспитание молодежи и приобщение подрастающего поколения к духовным истокам!», – подчеркнул Сергей Суровов, поздравляя организаторов и участников бала.

Также ценным подарком и благодарственным письмом от парламентария была награждена главный балетмейстер бала, замдиректора по учебно-воспитательной работе, преподаватель хореографического отделения «Детской школы искусств №1» г. Балашова Инна Землянухина.

Подробности читайте в "БП" №№31-32 от 28 февраля.